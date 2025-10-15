Mundo
Muere presunto cabecilla del Tren de Aragua al lanzarse desde un sexto piso durante operativo en Colombia
Alias ‘Ender’, uno de los cabecillas más buscados, saltó al vacío desde el balcón del sexto piso al verse acorralado por la policía colombiana
Caracas / Foto: El Colombiano.- Uno de los presuntos cabecillas del grupo criminal Tren de Aragua, identificado como Ender Alexis Rojas, murió al lanzarse desde un sexto piso durante un operativo policial en el municipio de Sabaneta, departamento de Antioquia, al noroeste de Colombia.
Según informó el director del Gaula de la Policía Nacional, coronel Edgar Andrés Correa, el hecho ocurrió cuando los agentes intentaban capturar a Rojas, requerido por Interpol mediante una circular roja por el delito de secuestro y señalado como jefe de las operaciones del Tren de Aragua en Chile y Perú.
Alias ‘Ender’, uno de los cabecillas más buscados, saltó al vacío desde el balcón del sexto piso al verse acorralado por agentes del Gaula Élite, explicó Correa en un video publicado en redes sociales.
Durante el operativo fueron detenidos otros tres presuntos miembros de la organización, identificados como Luis Cabeza, Daviannys del Jesús Moya y Samuel Urbina, todos de nacionalidad venezolana.
Antecendentes
De acuerdo con las investigaciones, Rojas habría llegado a Colombia en 2024, tras liderar en Chile y Perú células dedicadas a la extorsión, secuestro y tráfico de drogas sintéticas, con el objetivo de expandir el alcance del Tren de Aragua en territorio colombiano.
En Chile, el sujeto había sido detenido ese mismo año, pero obtuvo libertad bajo fianza tras pagar cinco millones de pesos chilenos en la localidad de Los Vilos, antes de fugarse y evadir la justicia.
El Tren de Aragua, originado en las cárceles de Venezuela, es considerado una de las estructuras criminales más peligrosas de América Latina. Su presencia se ha extendido a Colombia, Perú, Bolivia y Chile, donde enfrenta acusaciones por narcotráfico, homicidios, extorsión y secuestros.
Las autoridades colombianas reiteraron su llamado a la ciudadanía para denunciar actividades delictivas vinculadas con esta organización y anunciaron que continuarán los operativos “contundentes” contra sus redes en el país.
