Muere Sam Rivers, bajista y cofundador de la banda de nü-metal Limp Bizkit

Caracas/Foto: Getty Images.- Limp Bizkit, una de las bandas que revolucionó el subgénero del nü-metal a finales de la década de 1990 y a inicio de los 2000, anunció este sábado el fallecimiento de su bajista, Sam Rivers, quien también fue cofundador de la banda, a la edad de 48 años.

En su cuenta de Instagram, la agrupación liderada por Fred Durst anunció la pérdida física de Rivers, sin dar a conocer las causas de su muerte.

"En memoria de nuestro hermano, Sam Rivers. Hoy hemos perdido a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido. Sam Rivers no era solo nuestro bajista, era pura magia. El pulso detrás de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido", expresó el grupo.

En la descripción, Limp Bizkit enfatizó que desde el día uno, Rivers aportó "una luz y un ritmo que nunca podrán ser reemplazados. Su talento era natural, su presencia inolvidable, su corazón enorme".

"Compartimos tantos momentos, algunos salvajes, otros tranquilos, otros hermosos, y cada uno de ellos significó más porque Sam estaba allí. Era un ser humano único en la vida. Una verdadera leyenda entre leyendas. Y su espíritu vivirá para siempre en cada surco, cada escenario, cada recuerdo", agregan en el mensaje.

La nota, firmada por el resto de integrantes de la banda como Fred Durst, Wes Borland, John Otto y DJ Lethal, cierra con un emotivo "te queremos, Sam. Te llevaremos siempre con nosotros". "Descansa en paz, hermano. Tu música nunca terminará".

Rivers nació el 2 de septiembre de 1977 en Jacksonville, Florida. Durante su infancia practicaba skateboard y a los 12 años comenzó a tocar el bajo. Solía tocar blues junto a su primo John Otto en la batería, quien también es miembro de Limp Bizkit.

Posteriormente, conoció a Fred Durst cuando trabajaban en la cadena de comida rápida Chick-fil-A en Jacksonville.

La agrupación nació en 1994, pero no es hasta 1999 que saltó al estrellato gracias a su segundo álbum de estudio, Significant Other, que vendió cuatro millones de copias al final de ese año.

No obstante, el gran éxito internacional de Limpi Bizkit llegó en 2000 con el disco Chocolate Starfish and the Hotdog Flavored Water, que incluía el sencillo 'Take a Look Around', tema que formó parte de la banda sonora de la película Misión: Imposible II.