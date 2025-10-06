Sucesos
Mujer murió tras "caer" al vacío en el centro comercial Sambil Chacao
El hecho se registró a las 3:08 pm del pasado día sábado
Caracas/Foto: CBC.- Una mujer murió el pasado sábado 4 de octubre después de que "cayera" al vacío en el centro comercial Sambil Chacao, en Caracas, y se estrellara contra el suelo.
El jefe del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Palacios, dio a conocer la información en sus redes sociales. Comentó que el hecho se registró a las 3:08 pm del pasado día sábado.
"Se trató de un aviso de una persona, la cual se cayó de altura. Efectivos del CBC hicieron la respectiva evaluación, resultando una persona adulta de sexo femenino sin signos vitales. De igual forma, resguardaron el cuerpo sin vida para su posterior entrega a la autoridad con competencia del caso", indicó Palacios.
Los reportes en redes sociales indican que la persona habría caído desde el quinto piso del centro comercial Sambil Chacao. Además, algunos usuarios afirmaron que la víctima se lanzó al vacío, aunque las autoridades no han confirmado esta versión.
