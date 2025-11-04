Murió Dick Cheney, influyente vicepresidente de EE. UU. bajo el mandato de George Bush

Caracas/Foto: EFE.- Dick Cheney, republicano y uno de los vicepresidentes de EE. UU. más influyentes cuando estuvo en el mandato de George W. Bush, falleció a los 84 años de edad, informó su familia este martes.

De acuerdo con CNN, Cheney fue clave para que EE. UU. se involucrara en la invasión a Irak. "Su amada esposa Lynne, con quien compartió 61 años de matrimonio, sus hijas Liz y Mary, y otros familiares lo acompañaron en sus últimos momentos", expresó la familia.

Revelaron que falleció debido a complicaciones derivadas de una neumonía y una enfermedad cardiovascular.

Dick Cheney fue el cuadragésimo sexto vicepresidente de EE. UU. y sirvió junto a Bush en dos mandatos de entre 2001 y 2009. En vida, fue una figura controvertida en Washington. Pese a ser un conservador de línea dura y una influyente voz entre los republicanos, fue un fuerte crítico del actual presidente, Donald Trump, a quien tachó de "cobarde" y de la "mayor amenaza" en la historia de EE. UU.

Cheney padeció enfermedades cardiovasculares en la mayor parte de su vida adulta. Incluso, sobrevivió a una serie de ataques cardíacos, para después llevar una vida plena y vigorosa.

Asimismo, vivió muchos años jubilado tras un trasplante de corazón en 2012, que él mismo calificó en 2014 como "el regalo de la vida misma".

Antes de ser vicepresidente, también fue representante de Wyoming, secretario general de la Casa Blanca y exsecretario de Defensa. Cuando Bush le encargó la labor de evaluar a posibles candidatos a la vicepresidencia, la culminó con él mismo jurando para el cargo.

"Le estamos profundamente agradecidos por todo lo que Dick Cheney hizo por nuestro país. Y nos sentimos inmensamente afortunados de haber amado y haber sido amados por este noble e imponente hombre", finalizó su familia.







