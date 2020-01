Murió Kobe Bryant tras un accidente en helicóptero

Caracas.- El exjugador de baloncesto de la NBA (National Basketball Association), Kobe Bryant , murió este domingo en California, Estados Unidos, tras registrase un accidente mientras se transportaba en su helicóptero. El deportista al parecer viajaba con otras cuatro personas que también perdieron la vida.

Según el medio TMZ; ni su esposa, Vanessa Bryant, ni ninguna de sus cuatro hijas estaban en el helicóptero.

Los testigos dijeron que escucharon el motor del helicóptero fallar antes de que se detuviera. La causa del choque está bajo investigación.

Kobe usaba ese medio de transporte para viajar durante años, desde que jugó para los Lakers. Era conocido por viajar desde Newport Beach, CA al Centro Staples en DTLA en su helicóptero Sikorsky S-76.

Deputies on scene with @LACOFD regarding aircraft crash. https://t.co/o2xkFluzQm pic.twitter.com/BPGfKS6nFt











— LASD Lost Hills Stn. (@LHSLASD) January 26, 2020