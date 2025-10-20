Museo de Louvre permanecerá cerrado este lunes tras el robo de joyas valiosas

Caracas/Foto: Reuters.- El Museo de Louvre continuará cerrado este lunes a raíz del impactante robo de joyas valiosas que se llevó a cabo el día domingo, cuando un grupo de delincuentes cometió el hurto en solo siete minutos.

La cuenta oficial del museo en X confirmó la noticia, señalando que rembolsarán el dinero de las entradas a los visitantes que reservaron con antelación.

"Tras el robo sufrido ayer por el Louvre, el museo lamenta informarles de que permanecerá cerrado al público durante el día de hoy. Se reembolsará el importe de las entradas a los visitantes que ya las hayan reservado", precisó, sin ahondar en mayores detalles.

El robo de piezas ha dejado helados a los ciudadanos franceses, sobre todo por la limpieza con la que los sospechosos ejecutaron el asalto. Le Paresien incluso lo titula como "el atraco del siglo".

Medios internacionales, como la BBC, hasta se aventuran a decir que es el "robo más espectacular" desde el de la Mona Lisa en 1911. Otros, lo señalan como un "robo de película".

Según France 24, cerca de 60 investigadores llevan a cabo las averiguaciones del crimen, del que se cree estuvo orquestado por delincuentes experimentados y de nacionalidad extranjera posiblemente.

Este hecho además reavivó un debate en Francia sobre la falta de seguridad en los museos del país. Incluso, el ministro del Interior, Laurent Núñez, reconoció el domingo que esto es un "punto débil importante".

Detalles del robo

Los ladrones se llevaron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y de la colección de los reyes franceses, entre ellas un collar, una diadema y un broche.

Los delincuentes, que eran tres o cuatro hombres, penetraron en el museo usando un montacargas. Este les permitió subir hasta el primer piso. Posteriormente, rompieron una ventana para dirigirse a las vitrinas donde estaban las joyas y, ya con el botín en mano, huyeron en moto.

En su huida, perdieron una de las joyas robadas, que sería la corona de la emperatriz Eugenia.