Mundo
Museo de Louvre permanecerá cerrado este lunes tras el robo de joyas valiosas
El asalto ha dejado impactados a los franceses y a reavivado el debate sobre la falta de seguridad en los museos de Francia
Caracas/Foto: Reuters.- El Museo de Louvre continuará cerrado este lunes a raíz del impactante robo de joyas valiosas que se llevó a cabo el día domingo, cuando un grupo de delincuentes cometió el hurto en solo siete minutos.
Lea también: Secretario de Estado del Vaticano pide a Venezuela construir “sobre los cimientos de la justicia”
La cuenta oficial del museo en X confirmó la noticia, señalando que rembolsarán el dinero de las entradas a los visitantes que reservaron con antelación.
"Tras el robo sufrido ayer por el Louvre, el museo lamenta informarles de que permanecerá cerrado al público durante el día de hoy. Se reembolsará el importe de las entradas a los visitantes que ya las hayan reservado", precisó, sin ahondar en mayores detalles.
El robo de piezas ha dejado helados a los ciudadanos franceses, sobre todo por la limpieza con la que los sospechosos ejecutaron el asalto. Le Paresien incluso lo titula como "el atraco del siglo".
Medios internacionales, como la BBC, hasta se aventuran a decir que es el "robo más espectacular" desde el de la Mona Lisa en 1911. Otros, lo señalan como un "robo de película".
Según France 24, cerca de 60 investigadores llevan a cabo las averiguaciones del crimen, del que se cree estuvo orquestado por delincuentes experimentados y de nacionalidad extranjera posiblemente.
Este hecho además reavivó un debate en Francia sobre la falta de seguridad en los museos del país. Incluso, el ministro del Interior, Laurent Núñez, reconoció el domingo que esto es un "punto débil importante".
Detalles del robo
Los ladrones se llevaron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y de la colección de los reyes franceses, entre ellas un collar, una diadema y un broche.
Los delincuentes, que eran tres o cuatro hombres, penetraron en el museo usando un montacargas. Este les permitió subir hasta el primer piso. Posteriormente, rompieron una ventana para dirigirse a las vitrinas donde estaban las joyas y, ya con el botín en mano, huyeron en moto.
En su huida, perdieron una de las joyas robadas, que sería la corona de la emperatriz Eugenia.
Orgullo venezolano: a sus 94 años, María Teresa Párima recibe el mayor honor mundial de la enfermería
Conductor de autobús provocó la muerte de una persona en Lara: será imputado por el MP
Falla mundial en Amazon Web Services afectó a Snapchat, PlayStation y otros servicios en línea
Libro póstumo de Virginia Giuffre revela que temía morir como "esclava sexual" a manos de Epstein
Colombia llama a consultas a su embajador en EE. UU. tras declaraciones de Trump sobre Petro
Museo de Louvre permanecerá cerrado este lunes tras el robo de joyas valiosas
Reuters: Venezuela reinicia la producción de carbón como salvavidas económico
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.466,28 puntos este 17 de octubre
Vente Venezuela denuncia al menos 30 detenciones en varios estados del país
Reuters: EE. UU. retiene en un buque de guerra a sobrevivientes del reciente ataque en el mar Caribe
Asistente de lujo: el Vaticano invita a Mirla Castellanos a la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles
Reuters: Juez de Nueva York dice que Pdvsa debe pagar 2.860 millones de dólares a tenedores de bonos
Trump dice no saber quién es María Corina Machado
Maduro decreta dos días de júbilo nacional no laborables por la canonización de los primeros santos venezolanos
Tendencias
-
País2 días.
Maduro dice que las ZODI ya están operativas en "todo el país"
-
Sucesos2 días.
Detienen a supervisores de hotel en Chacao por robar a huéspedes extranjeros: así era su modus operandi
-
Economía2 días.
Uno de ellos por 22 mil bolívares: inició la entrega de otros dos bonos por el Sistema Patria
-
Sucesos2 días.
Ascienden a cinco los cuerpos rescatados en El Callao tras la inundación de una mina
-
Tecnología2 días.
WhatsApp limitará los mensajes a números desconocidos para evitar el spam
-
Mundo2 días.
Trump anuncia que enviarán a Ecuador y Colombia a sobrevivientes del reciente ataque en el Caribe
-
Deportes2 días.
Fernando 'Bocha' Batista tras su salida de La Vinotinto: "En el futuro valorarán muchas cosas que hicimos"
-
Sucesos17 horas.
Dos detenidos en Anzoátegui tras lanzar desde un tercer piso a adolescente por "motivos pasionales"