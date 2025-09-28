Vitrina
Nacho habla sobre problemas de salud de Chyno Miranda: “Se lo podemos adjudicar a los excesos”
El artista aseguró que las complicaciones que derivaron en neuropatía periférica y encefalitis fueron consecuencia de “excesos y abusos”, aunque aclaró que eran padecimientos neurológicos que tarde o temprano se iban a manifestar y que terminaron agravándose con el virus
Caracas / Foto: Archivo.- Tras años de silencio, el cantante Miguel Ignacio Mendoza, conocido como Nacho, se refirió a los problemas de salud que atravesó su compañero de dúo, Chyno Miranda, luego de contraer Covid-19 en 2020.
El artista aseguró que las complicaciones que derivaron en neuropatía periférica y encefalitis fueron consecuencia de “excesos y abusos”, aunque aclaró que eran padecimientos neurológicos que tarde o temprano se iban a manifestar y que terminaron agravándose con el virus.
“Prácticamente se le desprendió el cerebro del sistema nervioso”, explicó Nacho durante una transmisión en vivo, en la que descartó que el cuadro estuviera relacionado con drogas, aunque reconoció que ese camino pudo haber hecho más difícil el proceso.
También reveló que, por las complicaciones, Miranda estuvo a punto de perder un pie debido a una gangrena.
Tras un largo período de recuperación, Chyno logró regresar a los escenarios en 2024 junto a Nacho, en una gira internacional que marcó el esperado reencuentro del dúo. “Una persona que no tenga la fortaleza que tiene Chyno no lo hubiera superado”, resaltó Mendoza, quien ha sido un pilar en la reactivación artística de su colega.
El retorno del cantante generó polémica en sus primeras apariciones públicas, cuando circularon videos en redes sociales que mostraban a un Chyno visiblemente afectado.
Sin embargo, Nacho defendió a su compañero asegurando que esas imágenes reflejaban el impacto de su estado de salud en ese momento, y destacó la notable mejoría que ha mostrado en el último año.
@jesusvalor1_ Nacho habla del proceso de Chino Miranda y su situación actual! #fyp #chinoynacho #venezuela #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #fypシ゚ ♬ sonido original - JESÚS VALOR 🎴
