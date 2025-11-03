Vitrina
Nacho rompe el silencio tras rumores de que su esposa intentó quitarse la vida
En el metraje, aclaró que Melany Mille jamás pensaría en el suicidio, al tiempo que recalcó que se siente "bendecido" y "profundamente enamorado" de su pareja
Caracas/Foto: Archivo.- El cantante venezolano, Nacho, rompió el silencio en horas recientes para responder a los rumores de que, presuntamente, su esposa Melany Mille intentó quitarse la vida, versión que negó rotundamente.
En un video subido a sus redes sociales, el intérprete de 'Báilame' también negó que él y la presentadora estén pasando por una crisis matrimonial. Tales afirmaciones se suscitaron tras un en vivo de ambos, donde sostuvieron una discusión sobre cómo debe vestir la mujer.
En el metraje, Nacho aclaró que Mille jamás pensaría en el suicidio, al tiempo que recalcó que se siente "bendecido" y "profundamente enamorado" de su pareja.
Nacho lamentó que haya personas que hagan declaraciones fundamentadas en simples rumores, sin pensar en el daño que puedan causar a los involucrados.
"Eso que irresponsablemente se convierte en una noticia viral, con toda seguridad, es absolutamente dispar a nuestra realidad. Yo voy a repetir algo que hace poco dije porque así es como me siento hoy: no habrá ni premio, ni cantidades de dinero, ni niveles de popularidad, ni cien cada, ni mil carros que me haga sentir más exitoso de lo que hoy me siento", apuntó.
"Y aunque ese sentimiento no dependa de mi vida en pareja, porque no depende de mi vida en pareja, o de mis amistades, o de logros y reconocimientos del mundo, gracias a Dios, hoy día, en esa área de sentimiento de pareja, en esa área, me siento muy bendecido, porque tengo una esposa espectacular, una esposa bella, maravillosa, estoy convencido de que Dios me la envió", añadió.
De igual manera, admitió que, pese a que su relación no es perfecta, las redes sociales no representan el 100% de su vida en pareja. Sin embargo, el cantautor no dudó en manifestar en estar convencido de que Dios le envió a su esposa para enseñarlo a ser paciente, a ser dócil y a través de ella acercarse a él.
