NASA elige a los nuevos candidatos a astronautas "All-American 2025"

Caracas/Foto: NASA.- La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) anunció este lunes la selección de 10 nuevos candidatos a astronautas para la clase All-American 2025. Los nuevos exploradores, elegidos de un grupo de más de 8.000 solicitantes, se prepararán durante dos años para misiones de vuelo en la órbita terrestre baja, la Luna y, eventualmente, Marte.

Durante una ceremonia en el Centro Espacial Johnson en Houston, Sean Duffy, administrador interino de la NASA, dio la bienvenida a la 24ª clase de astronautas de la agencia.

"Es un honor para mí dar la bienvenida a la próxima generación de exploradores estadounidenses a nuestra agencia. Los 10 hombres y mujeres aquí presentes hoy encarnan la verdad de que en Estados Unidos, independientemente de dónde se empiece, no hay límites para lo que un soñador decidido puede lograr, incluso ir al espacio. Juntos, abriremos camino a la Edad de Oro de la exploración", dijo Duffy.

Los candidatos comenzaron su entrenamiento a mediados de septiembre. El programa incluye instrucción en robótica, supervivencia en entornos extremos, geología, idiomas extranjeros, medicina espacial y fisiología. También llevarán a cabo simulacros de caminatas espaciales y pilotarán aviones de alto rendimiento.

Los 10 candidatos seleccionados son:

Ben Bailey (38 años): Suboficial jefe 3 del Ejército de EE. UU. e ingeniero mecánico.

Lauren Edgar (40 años): Geóloga y exinvestigadora adjunta del Equipo de Geología de Artemis III.

Adam Fuhrmann (35 años): Mayor de la Fuerza Aérea de EE. UU. y piloto de pruebas con experiencia en combate.

Cameron Jones (35 años): Mayor de la Fuerza Aérea de EE. UU. y piloto de pruebas experimentado.

Yuri Kubo (40 años): Exvicepresidente de Ingeniería en Electric Hydrogen y exdirector de lanzamientos de SpaceX.

Rebecca Lawler (38 años): Exteniente comandante de la Marina de EE. UU., piloto de pruebas y ex-cazahuracanes.

Anna Menon (39 años): Ingeniera de SpaceX y especialista de misión en el vuelo espacial privado Polaris Dawn.

Imelda Muller (34 años): Exoficial médica de la Marina de EE. UU. con experiencia en buceo.

Erin Overcash (34 años): Teniente comandante de la Armada de EE. UU. y piloto de F/A-18E/F Super Hornet.

Katherine Spies (43 años): Exoficial del Cuerpo de Marines de EE. UU. y directora de ingeniería en Gulfstream Aerospace.

Una vez que completen su formación, los nuevos astronautas se unirán al cuerpo activo de la agencia para llevar a cabo investigaciones científicas a bordo de la Estación Espacial Internacional y prepararse para los próximos avances en la exploración humana.

"Nuestra misión nos impulsa aún más mientras nos preparamos para nuestro próximo gran salto con la nueva generación de candidatos a astronautas de la NASA. Esta generación de candidatos a astronautas marcará el comienzo de la Era Dorada de la innovación y la exploración mientras avanzamos hacia la Luna y Marte", declaró Vanessa Wyche, directora del Centro Espacial Johnson.

Con la incorporación de estos 10 individuos, el organismo ha reclutado un total de 370 candidatos a astronautas desde que seleccionó a los originales Mercury Seven en 1959.









