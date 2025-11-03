Vitrina
Natti Natasha anunció el nacimiento de su segunda hija con un tierno video
En junio, Natti Natasha anunció con un creativo video que estaba embarazada por segunda vez, por lo que aplazó su gira de conciertos para el año 2026
Caracas/Foto: Archivo.- La cantante dominicana, Natti Nathasha, anunció el sábado pasado el nacimiento de su segunda hija, con un emotivo video y una canción inspirada y dedicada a la bebé, quien llevará por nombre Dominique Isabelle.
"Hoy el corazón me late más fuerte que nunca. Les presento a nuestra hija, Dominique Isabelle, nacida hoy 1 de noviembre, una fecha que quedará grabada para siempre en mi alma", expresó la artista en una publicación en Instagram.
La intérprete señaló que el nacimiento de su segunda hija marca así el comienzo de "una nueva bendición en nuestras vidas, el milagro más puro y hermoso que existe: dar vida".
En el metraje, Natti Natasha y su esposo, Raphy Pina, hacen un recorrido de la espera que llevaron a cabo para recibir a la niña. En este audiovisual, se le ve a la pareja preparándose para el tan ansiado día.
El clip también documenta la salida y llegada al hospital, hasta el nacimiento de la bebé. El video estuvo acompañado por el tema '1 de Noviembre' de Natti Natasha, inspirado en su nueva hija.
"Una historia hecha música, inspirada en el amor más grande que puede sentir una madre. Gracias por acompañarnos en este momento tan especial. Bienvenida al mundo, mi niña", acuñó.
Anuncio de embarazo y aplazo de la gira
En junio, Natti Natasha anunció con un creativo video que estaba embarazada por segunda vez, por lo que aplazó su gira de conciertos para el año 2026.
“Ustedes me entenderán, hay cosas que pueden esperar, pero esto no. Esta bendición no se puede esconder ni se puede pausar. Así que confirmado, tour 2026, pero con familia agrandada”, expresó en el clip.
La primera hija de la artista, Vida, nació en mayo de 2021, por lo que actualmente tiene cuatro años.
En el pasado, la también cantante de bachata enfrentó problemas para engendrar debido a la extirpación de un ovario. Sin embargo, con tratamientos, ahora ha podido cumplir su sueño de procrear y ampliar el tamaño de su familia.
