NBC News: EE. UU. planea una nueva misión en México contra los cárteles del narcotráfico

Caracas / Foto: Archivo.- El Gobierno de Estados Unidos estaría planificando una nueva misión en México que involucraría el despliegue de tropas y agentes de inteligencia para combatir los cárteles de la droga, según afirmaron a NBC News dos funcionarios estadounidenses actuales y dos exfuncionarios familiarizados con la iniciativa.

De acuerdo con el medio estadounidense, las primeras etapas del entrenamiento para esta posible operación, que incluiría acciones terrestres dentro del territorio mexicano, ya habrían comenzado, señalaron los funcionarios. Sin embargo, subrayaron que el despliegue no es inminente y que las discusiones sobre el alcance de la misión continúan.

Según los funcionarios consultados por NBC News, las tropas involucradas, muchas provenientes del Mando Conjunto de Operaciones Especiales, operarían bajo la autoridad de la comunidad de inteligencia estadounidense, conocida como estatus del Título 50, y contarían también con la participación de oficiales de la CIA. De concretarse, esta misión representaría un cambio respecto a administraciones anteriores, que solo enviaban equipos de apoyo a México sin involucrarse directamente en operaciones contra los cárteles.

Los funcionarios citados por NBC News explicaron que, de recibir luz verde, la misión se mantendría en secreto, siguiendo la misma dinámica utilizada en recientes ataques a embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico. Además, indicaron que las operaciones podrían incluir ataques con drones a laboratorios de drogas y a miembros de los cárteles, algunos de los cuales requieren operadores en tierra para su correcta ejecución.

"La administración Trump se ha comprometido a utilizar un enfoque gubernamental integral para hacer frente a las amenazas que los cárteles suponen para los ciudadanos estadounidenses", declaró un alto funcionario de la administración Trump en respuesta a esta noticia.

En el contexto de esta nueva misión, los funcionarios consultados por NBC News aclararon que, a diferencia de las operaciones en Venezuela, el objetivo no es presionar al Gobierno mexicano, sino centrarse en las redes criminales.

La administración preferiría coordinarse con el Gobierno mexicano en cualquier nueva misión contra los cárteles de la droga, pero los funcionarios no han descartado operar sin esa coordinación.

En febrero, el Departamento de Estado de EE. UU. incluyó a seis cárteles mexicanos, así como a la MS-13 y a la banda venezolana Tren de Aragua, en la lista de organizaciones terroristas extranjeras, lo que amplía las facultades legales de las agencias de espionaje y unidades militares estadounidenses para actuar contra estas redes.

Según NBC News, la administración Trump sigue evaluando cuán agresiva debería ser la estrategia en México, mientras contempla medidas similares a las ya ejecutadas en Venezuela, donde se autorizaron operaciones encubiertas de la CIA contra objetivos relacionados con el narcotráfico.