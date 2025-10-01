Vitrina
Netflix revela el tráiler de "Frankenstein", la nueva adaptación de Guillermo del Toro
Caracas. La plataforma Netflix lanzó este miércoles el tráiler de “Frankenstein”, la esperada adaptación del aclamado director mexicano Guillermo del Toro, inspirada en la novela clásica de Mary Shelley publicada en 1818.
La película llegará a los cines el próximo 23 de octubre y estará disponible en la plataforma de streaming a partir del 7 de noviembre.
En una atmósfera gótica y sobrecogedora, la cinta presenta al actor australiano Jacob Elordi en el papel de la criatura, quien aparece irreconocible bajo capas de maquillaje que transforman por completo su apariencia.
“Mi creador me contó su historia”, susurra Elordi sobre la imagen de una torre iluminada por un rayo. “Y yo les contaré la mía”, añade.
Más información, en breve...
