New York Times: Con los bombardeos en el Caribe, la Casa Blanca hace alarde de su indiferencia ante la ley

Caracas/Foto: AP.- Para el analista político de The New York Times, Charlie Savage, la afirmación del presidente Donald Trump de que "puede ordenar legalmente al ejército ejecutar sumariamente a personas acusadas de contrabando de drogas en embarcaciones frente a las costas de Sudamérica, es única".

Y dice más: "Diversos especialistas en leyes han calificado las órdenes del Sr. Trump de patentemente ilegales". Afirman que las ejecuciones extrajudiciales premeditadas han sido asesinatos, independientemente de si las 43 personas bombardeadas, quemadas vivas o ahogadas en los 10 ataques que ha habido hasta la fecha traficaban drogas.

El gobierno insiste en que los asesinatos son legales, invocando términos como legítima defensa y conflicto armado. Sin embargo, no ha ofrecido ningún argumento legal que explique cómo superar la brecha conceptual entre el narcotráfico y los delitos conexos, por graves que sean, y el tipo de ataque armado al que esos términos pueden aplicarse legítimamente.

"La gravedad irreversible de un asesinato, sumada a la falta de una justificación legal sustancial, está poniendo de manifiesto la debilidad estructural del derecho como freno a la presidencia estadounidense... La Casa Blanca no ha presentado ningún argumento legal que justifique su rotunda afirmación de que el presidente tiene la facultad, en tiempos de guerra, de ejecutar sumariamente a personas sospechosas de tráfico de drogas".

Por su parte, en el diario USA Today también cuestionan la legalidad de los bombardeos a las embarcaciones en el Caribe asegurando que se trata de "una campaña que ha suscitado críticas de expertos legales, quienes cuestionan la legalidad de usar la fuerza militar letal en lugar de intentar detener a los barcos sospechosos de tráfico de drogas y su carga. Existe preocupación bipartidista por los ataques, que han causado la muerte de al menos 40 personas, según versiones militares".

Cuando le preguntaron al presidente Trump si el gobierno había considerado capturar una de las embarcaciones para demostrar la presencia de narcóticos a bordo, Trump respondió: "Llevamos años capturando estas embarcaciones, y lo hacen una y otra vez, y no les da miedo", sin responder la pregunta.

Según el secretario de Guerra, Pete Hegseth, la embarcación atacada en la última operación, la primera realizada de noche, era "conocida por nuestra inteligencia por estar involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos". Pero no proporcionó pruebas. Hegseth afirmó que la campaña militar busca cambiar la "psicología" de quienes son blancos de los ataques. También insistió en que la administración tiene "toda la licencia y la autoridad necesarias para llevar a cabo estos ataques y continuaremos llevándolos a cabo".

Aunque algunos legisladores demócratas y pocos del lado republicano han buscado restringir los ataques militares de Trump sin la aprobación del Congreso, el presidente Trump insiste en los bombardeos y hasta ha dicho que podría ir más allá ordenando ataques terrestres para combatir el flujo de drogas de los cárteles venezolanos.







