New York Times: Trump notifica al Congreso que está en "conflicto armado formal" con los carteles de droga

Caracas/Foto: Getty Images.- La administración del presidente Donald Trump notificó esta semana al Congreso de Estados Unidos que el país se encuentra “formalmente” en un "conflicto armado" contra los cárteles de la droga, según The New York Times.
En la notificación, el Ejecutivo califica a las organizaciones narcotraficantes como "terroristas" y a los presuntos traficantes capturados o abatidos de dichos grupos como "combatientes ilegales". Esta clasificación busca consolidar el derecho de Trump a ejercer poderes extraordinarios típicamente reservados para “tiempos de guerra”.
“El presidente Trump ha decidido que Estados Unidos está involucrado en un "conflicto armado" formal con los cárteles de la droga que su equipo ha calificado como organizaciones terroristas y que los presuntos traficantes de dichos grupos son "combatientes ilegales", según declaró la administración en un aviso confidencial al Congreso esta semana”, dijo.
El aviso añade nuevos detalles a la base legal utilizada para respaldar tres ataques militares estadounidenses ordenados en septiembre contra embarcaciones en el mar Caribe. En dichos incidentes, se reportó la muerte de las 17 personas a bordo, quienes eran sospechosas de tráfico de drogas.
Bajo la figura legal de un conflicto armado, tal como lo define el derecho internacional, un país puede “matar legalmente a combatientes enemigos” incluso cuando no representan una amenaza inmediata, detenerlos indefinidamente sin juicio y procesarlos en tribunales militares.
Críticas y debate sobre la medida
La decisión del Gobierno generó un debate significativo entre especialistas en derecho de guerra. Geoffrey S. Corn, un abogado general retirado y exasesor senior del Ejército, sostuvo que esta medida constituye un "abuso" que traspasa un límite legal importante.
El especialista argumentó que los cárteles de la droga no cumplen con el estándar de "hostilidades" necesario para declarar un conflicto armado a efectos legales, pues la venta de un producto ilegal difiere fundamentalmente de un ataque armado.
"Esto no es forzar los límites, esto lo está destrozando", afirmó Corn al medio, señalando que la ley internacional prohíbe el ataque deliberado a civiles, incluso si son presuntos delincuentes, cuando no participan directamente en hostilidades.
En desarrollo ...
