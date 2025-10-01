NFC llega a Bancamiga: ahora los pagos móviles se hacen con un acercamiento

Caracas/Foto: Archivo.- Bancamiga anunció el martes la implementación de la tecnología NFC S7B® en su plataforma de pago móvil, con el objetivo de facilitar y simplificar las transacciones entre clientes.

“La manera de efectuar el pago móvil interbancario evoluciona en Bancamiga. A partir de ahora, con el uso de la tecnología de corto alcance NFC, implementada por Suiche 7B, la transacción se realiza con solo acercar ambos teléfonos, agilizando el proceso para las dos partes”, señala el comunicado publicado en su portal web.

La entidad explicó que, con esta funcionalidad, los datos se cargan de forma automática y únicamente se debe introducir el monto en la aplicación móvil, lo que mejora la experiencia tanto en pagos de persona a persona (P2P) como de persona a comercio (P2C).

Asimismo, indicó que para utilizar este método es necesario actualizar la aplicación Bancamiga Suite y aclaró que solo puede emplearse entre teléfonos Android compatibles con NFC.

Pasos para efectuar el pago móvil NFC en Bancamiga Suite

1. Ingresa a Pago Móvil / Nuevo Pago Móvil / Envío Rápido.

2. Selecciona la opción Pago Móvil NFC, introduce el monto, el concepto y presiona continuar.

3. Acerca tu teléfono al de la otra persona y espera la confirmación del pago en pantalla.

La persona receptora del pago deberá abrir la aplicación de su banco, seguir las instrucciones y acercar su dispositivo al del emisor.

Sobre la tecnología NFC S7B

Además de Bancamiga, la modalidad estará disponible inicialmente para clientes del Banco de Venezuela, Bancaribe y Banco Nacional de Crédito (BNC).

Madelein Suárez, presidenta ejecutiva de Suiche 7B, explicó recientemente que la innovación permitirá llevar a cabo transacciones acercando dos dispositivos móviles, sin necesidad de introducir manualmente datos ni escanear códigos.

El anuncio llega menos de dos años después de la introducción del pago móvil con código QR, y marca —según la empresa— un nuevo paso en la modernización del sistema de pagos digitales en el país.

“Nos llena de satisfacción y orgullo ver la integración de la tecnología NFC S7B en los servicios de Pago Móvil de estos cuatro primeros bancos. Esto es más que una noticia: es un logro tangible que ofrece a los clientes una nueva forma de pagar”, afirmó Suárez durante una rueda de prensa.

Asimismo, indicó que en esta primera fase, el sistema estará habilitado para operaciones persona a persona (P2P) y persona a comercio (P2C). En la siguiente etapa, se incorporará la opción de cobros de comercio a persona (C2P).

Destacó que la evolución del pago móvil en Venezuela ha pasado de la digitación manual al escaneo de códigos QR y ahora al uso de tecnología de proximidad, lo que reduce errores y acelera las transacciones.

La nueva modalidad incluye un sonido distintivo que confirma la operación, con el objetivo de reforzar la experiencia del usuario. Además, los bancos podrán identificar en sus estadísticas si la transacción fue realizada mediante digitación, QR o NFC.

"Lo que ya era ágil y eficiente con el QR, ahora lo será aún más con el NFC. Esto representa una ventaja enorme para pagos que requieren inmediatez, como el transporte público", explicó Suárez, quien adelantó que otros bancos se sumarán progresivamente a esta innovación.








