Niegan combustible al avión presidencial de Petro en Madrid: sería por las sanciones de EE. UU.

Caracas/Foto: Fuerza Aérea Colombiana.- Las distintas compañías que operan en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, se negaron a servirle combustible al avión presidencial del mandatario colombiano, Gustavo Petro, y la razón sería su reciente inclusión en la 'Lista Clinton' por parte de EE. UU.

Julio Sánchez Cristo, director del medio colombiano La W, informó sobre el incidente. La aeronave "hizo escala en Madrid en su viaje hacia Oriente Medio y allí tuvo problema para que le prestaran servicio".

Luego, precisó que al avión de Petro no le quisieron brindar gasolina en Barajas. "Varias de las compañías que dan servicio en Madrid son norteamericanas", apuntó, hecho que obligó al avión a moverse a una base para que el Gobierno español le surtiera.

Según El Tiempo, este episodio se atribuyó directamente a la reciente inclusión del mandatario colombiano en la 'Lista Clinton' de parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU.

Fuentes de la Casa de Nariño confirmaron a ese diario lo ocurrido, aclarando que estaban tratando de manejar con hermetismo este tema.

"Eso lo han manejado super hermético hasta que se filtró. Todo es verdad. Desde el fin de semana están pariendo por ese tema", resaltó la fuente.

Pese a que la aeronave pertenece al Estado colombiano, su uso por parte de un "nacional especialmente designado" (SDN), Petro en este caso, activa las restricciones, lo que obliga a las empresas a una cautela extrema.

En contexto

El 24 de octubre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones financieras a Petro, acusado recientemente por Donald Trump de ser un “líder del narcotráfico”.

La medida también afecta a la primera dama, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, según informó la OFAC en su portal web.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que desde la llegada de Petro al poder, la producción de cocaína en Colombia “se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”. Bessent agregó que el mandatario colombiano “ha permitido el florecimiento de los cárteles y no ha detenido estas actividades”, y destacó que las sanciones buscan “proteger a nuestra nación y dejar claro que no se tolerará el tráfico de drogas”.

Las sanciones se aplican conforme a la Orden Ejecutiva 14059, diseñada para apuntar contra personas extranjeras “involucradas en el narcotráfico a nivel global”. Según la OFAC, Colombia continúa siendo el principal productor y exportador mundial de cocaína, que en muchos casos es adquirida por cárteles mexicanos para ser introducida de contrabando a Estados Unidos por la frontera sur.

El organismo estadounidense señaló que Petro habría otorgado “beneficios a organizaciones narcoterroristas” mediante su plan de “paz total” y otras políticas, lo que habría contribuido a “niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína”.

El comunicado de la OFAC destaca que, el pasado 15 de septiembre de 2025, Trump determinó que Colombia es un país de tránsito o producción de drogas ilícitas que “incumple manifiestamente” sus responsabilidades en control de drogas. Además, calificó de “errático” el comportamiento del presidente colombiano que, según afirma, ha alejado a Colombia de sus socios internacionales.

La OFAC también acusó a Petro de mantener vínculos con la administración de Nicolás Maduro y el denominado “Cártel de Los Soles”.

“Gustavo Petro está siendo designado hoy de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción”, señala el texto.

Por su parte, Nicolás Fernando Petro Burgos, Verónica del Socorro Alcocer García y Armando Benedetti fueron sancionados por haber “proporcionado o intentado proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico” en beneficio del presidente colombiano.







