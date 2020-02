Nikita Pearl Walingwa, la actriz de Disney que falleció a los 15 años

Caracas / Foto portada: Getty Images.- La actriz ugandesa, Nikita Pearl Walingwa, reconocida por su participación en la película de Disney ‘La reina de Katwe’ falleció este domingo, a la edad de 15 años, en un hospital de Uganda a causa de un tumor cerebral, según informaron medios locales.

De acuerdo a Gayaza High School, la actriz fue diagnosticada por primera vez de cáncer en el año 2017 y lo superó; sin embargo, un año después volvió a recaer al enterarse que tenía otro tumor en el cerebro.

Nikita interpretó a ‘Gloria’ en la cinta de Disney ‘La reina de Katwe’, un filme basado en la vida real que cuenta la historia de la jugadora de ajedrez suburbio de Katwe, en Kampala, Phiona Mutesi, que empezó en este deporte, a los nueve años de edad, y consiguió competir en grandes torneos internacionales.

‘Gloria’, era una amiga de la protagonista, interpretada por Madina Nalwanga, que le explica las reglas del ajedrez. La keniana Lupita Nyong’o y el británico David Oyelowo también participaron en el largometraje.

En apoyo a la joven, la directora de la película, Mira Nair, pidió ayuda para conseguir dinero para el tratamiento contra el cáncer en 2016 y que la pequeña actriz pudiera ser trasladada a la India para ser operada.

La escuela secundaria Gayaza, donde la actriz estudiaba, le dedicó un mensaje a través de su cuenta de Twitter: “Que te vaya bien Nikita Pearl Waligwa. Fuiste un amor para muchos y te hemos perdido por un tumor cerebral a tan tierna edad. Descansa en paz”.

Fare thee well Nikita Pearl Waligwa. You were a darling to many and we have lost you to brain tumor at such a tender age. Nikita was in S.3. Rest in Perfect Peace dear pic.twitter.com/ny8I9YAjsQ

— Gayaza High School (@gayazahigh) February 16, 2020