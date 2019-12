Caracas/ Foto: Daily Mail.- Una niña de 10 años de edad logró obtener el puntaje máximo en una prueba de coeficiente intelectual hecha por la asociación internacional de superdotados Mensa, en la que superó incluso al intelecto de Albert Einstein y de Stephen Hawking.

El nombre de la menor de edad es Freya Mangotra, quien es una residente de Moseley, un pueblo ubicado en las afueras de la ciudad de Birmingham, en Inglaterra, que se sometió al test Cattell III B, que evalúa el razonamiento verbal. Hizo la prueba después de cumplir en octubre los 10 años y medio, la edad mínima permitida para participar.

Su resultado fue de 162 puntos y le sirvió el reconocimiento como “genio” por parte de los examinadores, indicó Kuldpeep Kumar, padre de la niña y psiquiatra de profesión. Mangotra, supera a mentes brillantes como Einstein y Hawking, cuyo IQ era de 160.

Freya Mangotra from Moseley sat Mensa test and scored 162, the highest possible score for a child https://t.co/LHz8ecR75r

— Birmingham Live (@birmingham_live) December 17, 2019