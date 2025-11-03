Niña de ocho años murió ahogada en el río La Cumaca de Carabobo

Caracas/Foto: Archivo.- Una niña de solo ocho años de edad falleció el pasado sábado primero de noviembre, después de que se ahogara en el pozo La Encantada del río La Cumaca, municipio San Diego del estado Carabobo.

El hecho ocurrió en la tarde del primero de noviembre, según Notitarde. La víctima quedó identificada como Eliannys Isabel Castillo Valdez.

Trascendió que la joven fallecida estaba acompañada de su abuela y otros allegados, quienes compartían en ese río, frecuentemente visitado los fines de semana. Asimismo, se supo que la madre de la niña está radicada fuera del país.

Al sitio acudieron funcionarios de la Delegación Las Acacias del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la policía y bomberos municipales. Estos se encargaron del levantamiento del cuerpo.







