Niña de tres años rayó diez automóviles y sus padres recibieron demanda multimillonaria

Caracas.- Una niña de tres años de edad rayó el pasado 24 de noviembre la pintura de diez automóviles 0 kilómetros que se encontraban en un concesionario Audi ubicado en China, generándoles una demanda multimillonaria a sus padres.

Los progenitores acompañaron a un amigo al local de venta y decidieron llevar a la menor con ellos. Luego de eso, notaron con asombro cómo la niña tomó una piedra para realizar dibujos sobre la carrocería de varios autos que estaban en el lugar, refirió RT.

El portal Carscoop informó que el Audi Q8 fue uno de los modelos dañados, valorado en su versión básica, en unos 68 mil 200 dólares americanos.

El caso fue tratado en la corte del distrito de Lingui en la ciudad de Guilin, provincia de Guangxi, China, donde la concesionaria exigió el pago de 200 mil yuanes (28.560 dólares) por los daños.

La parte demandante dijo que se fijó la suma de manera estimativa y podría aumentar tras una evaluación de daños más precisa. También, argumentaron que tras volver a aplicar pintura sobre los automóviles afectados, estos ya no podían ser vendidos como nuevos.

De lo contrario, la concesionaria podría ser llevada a su vez ante la Justicia acusada por sus clientes de publicidad falsa. En caso de perder ese tipo de pleito, la empresa sería obligada a resarcir a los compradores con un monto triple con respecto al precio del vehículo en cuestión. A raíz de ello, los automóviles repintados deberán ser ofrecidos a precio de usados.

Según supo el sitio de noticias 7 News, Zhao rechazó pagar la suma exigida por la concesionaria pero, finalmente, el pasado 3 de diciembre la corte anunció un acuerdo entre las partes por un monto de 70.000 yuanes (cerca de 10.000 dólares).

