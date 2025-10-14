Connect with us

Sucesos

Niña murió ahogada en el Zulia: cayó en un tanque subterráneo mientras jugaba

Cerca de la 1:00 a. m. del viernes 10 de octubre, la abuela fue a sacar agua del tanque y encontró el cuerpo de la víctima
Caracas/Foto: Cortesía.- La muerte de una niña de 7 años enluta a los habitantes de Brisas de La Vanega en Maracaibo, estado Zulia, después de que falleciera ahogada el pasado 9 de octubre tras caer en un tanque subterráneo dentro de su casa cuando jugaba con su hermanito.

Según el medio zuliano Noticia al Día, la víctima respondía al nombre de Vilmary Mavarez. Desapareció el día en cuestión, cuando le pidió permiso a su madre para ir a la casa de su abuela, según fuentes que hablaron con ese medio.

Aparentemente, antes de partir, la niña comenzó a jugar con su hermano cuando cayó al tanque. No obstante, el pequeño posee una condición y no pudo comentarle a su mamá lo ocurrido.

Al notar que su hija no estaba, ella y toda la comunidad comenzaron a buscarla. Luego, la mujer acudió a las autoridades policiales de la región para informar lo ocurrido.

Las horas pasaban y cerca de la 1:00 a. m. del viernes 10 de octubre, la abuela fue a sacar agua del tanque y encontró el cuerpo de la víctima.

El triste hallazgo se notificó a las autoridades de la Policía Científica, quienes llevaron el cadáver a la morgue para su respectiva autopsia.



