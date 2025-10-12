"No es disuasión ni ultimátum, sino diálogo": el mensaje del papa León XIV sobre la paz

Caracas / Foto: Archivo.- El papa León XIV reflexionó el sábado sobre el significado de la paz, afirmando que no se construye con amenazas ni imposiciones, sino a través de la fraternidad, el diálogo y el perdón.

“La paz es desarmada y desarmante. No es disuasión, sino fraternidad; no es ultimátum, sino diálogo. No llegará como fruto de victorias sobre el enemigo, sino como el resultado de sembrar justicia e intrépido perdón”, escribió el pontífice en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Las palabras del santo padre se producen en un contexto internacional marcado por tensiones bélicas y conflictos en distintas regiones del mundo, donde el Vaticano ha insistido en promover caminos de "reconciliación y entendimiento".

León XIV ha reiterado en varias ocasiones que la paz "no puede basarse en la acumulación de armas ni en la lógica del poder, sino en el compromiso por la justicia social, la empatía y el respeto a la dignidad humana".

Además, el pronunciamiento del papa se produce en el contexto de la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025, otorgado a la opositora María Corina Machado, reconocida por su liderazgo en la "lucha democrática y pacífica" de Venezuela.

Advertisement

La #paz es desarmada y desarmante. No es disuasión, sino fraternidad; no es ultimátum, sino diálogo. No llegará como fruto de victorias sobre el enemigo, sino como el resultado de sembrar justicia e intrépido perdón.— Papa León XIV (@Pontifex_es) October 11, 2025

Clama por la paz en Ucrania

El papa León XIV también alzó su voz este domingo desde la Plaza de San Pedro para enviar un mensaje de esperanza y reconciliación ante los conflictos que sacuden el mundo. Tras presidir la misa por el Jubileo de la Espiritualidad Mariana, el pontífice se refirió a la frágil pero prometedora situación en Tierra Santa, al tiempo que condenó enérgicamente los recientes ataques en Ucrania.

“Ha dado una chispa de esperanza”, afirmó el papa al hablar del acuerdo de alto el fuego en Gaza, alentando a las partes a “seguir con valentía el camino trazado” hacia una “paz justa, duradera y respetuosa” para israelíes y palestinos. Sin embargo, recordó el “dolor inmenso” de quienes “lo han perdido todo”, especialmente las familias que han sufrido la pérdida de sus seres queridos.

Al dirigir su mirada a Europa, el pontífice expresó su consternación por los “nuevos y violentos ataques” en Ucrania, que han cobrado vidas inocentes, incluidos niños, y dejado a miles sin electricidad ni calefacción. “Mi corazón se une al sufrimiento de la población”, declaró, renovando su llamado a “poner fin a la violencia, detener la destrucción y abrirse al diálogo”.

León XIV también se refirió a la transición política en Perú, país al que animó a transitar por la “reconciliación, el diálogo y la unidad nacional”. Además, dedicó unas palabras a las víctimas de accidentes laborales, invitando a rezar por ellas y por la seguridad en los espacios de trabajo.

En un llamado final, el papa pidió redescubrir que “el otro no es un enemigo, sino un hermano”, e invocó la gracia divina para lograr “lo que humanamente parece imposible”: la reconciliación.

Advertisement









