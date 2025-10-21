"No hay evidencia en su contra": Ecuador libera a sobreviviente del ataque de EE. UU. en el Caribe

Caracas/Foto: Cortesía.- Las autoridades de Ecuador liberaron al sobreviviente del ataque que EE. UU. llevó a cabo la semana pasada en el mar Caribe, al no encontrar "ninguna evidencia" de que esta persona violara las leyes.

Un funcionario del Gobierno de Daniel Noboa le dijo a AP que el ecuatoriano, cuyo nombre es Andrés Fernando Tufiño, estaba en buen estado de salud después de las evaluaciones médicas.

Asimismo, un documento gubernamental al que accedió la agencia reveló que "no hay evidencia o indicio que pueda llevar a los fiscales o autoridades judiciales a estar seguros" de cualquier violación de las leyes de parte del hombre.

Estados Unidos repatrió a esta persona durante el fin de semana tras el bombardeo contra lo que Donald Trump calificó como un semisumergible que transportaba drogas.

También envió de vuelta a Colombia a un ciudadano que iba en la embarcación y que es el segundo sobreviviente del hecho. De acuerdo con el presidente Gustavo Petro, sería procesada ante la ley.

"Recibimos al colombiano detenido en el narcosubmarino. Nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo a las leyes", escribió Petro en su cuenta de X. Lo hizo al citar una noticia sobre la decisión de su homólogo, Donald Trump, de deportarlo a su país.

El ataque al que sobrevivieron ocurrió el pasado jueves. Al respecto, el mandatario republicano señaló que para él fue un "honor" destruir lo que llamó un "enorme submarino narcotraficante que navegaba hacia Estados Unidos por una conocida ruta de tránsito del narcotráfico".

"La inteligencia estadounidense confirmó que este buque estaba cargado principalmente con fentanilo y otros narcóticos ilegales. A bordo había cuatro narcoterroristas conocidos. Dos de ellos murieron. Al menos 25.000 estadounidenses morirían si permitiera que este submarino tocara tierra", acuñó.

Desde agosto, el Comando Sur del Ejército estadounidense ha desplegado buques y aviones en la región bajo la justificación de combatir el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela, lo que ha generado una tensión creciente entre Washington y el gobierno de Nicolás Maduro, que considera estas operaciones como un posible preludio de un ataque contra el país.







