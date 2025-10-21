Mundo
"No hay evidencia en su contra": Ecuador libera a sobreviviente del ataque de EE. UU. en el Caribe
Un funcionario del Gobierno de Daniel Noboa le dijo a AP que el ecuatoriano, cuyo nombre es Andrés Fernando Tufiño, estaba en buen estado de salud después de las evaluaciones médicas
Caracas/Foto: Cortesía.- Las autoridades de Ecuador liberaron al sobreviviente del ataque que EE. UU. llevó a cabo la semana pasada en el mar Caribe, al no encontrar "ninguna evidencia" de que esta persona violara las leyes.
Lea también: Trump advierte que países aliados "están listos para invadir Gaza" si Hamás rompe la tregua
Un funcionario del Gobierno de Daniel Noboa le dijo a AP que el ecuatoriano, cuyo nombre es Andrés Fernando Tufiño, estaba en buen estado de salud después de las evaluaciones médicas.
Asimismo, un documento gubernamental al que accedió la agencia reveló que "no hay evidencia o indicio que pueda llevar a los fiscales o autoridades judiciales a estar seguros" de cualquier violación de las leyes de parte del hombre.
Estados Unidos repatrió a esta persona durante el fin de semana tras el bombardeo contra lo que Donald Trump calificó como un semisumergible que transportaba drogas.
También envió de vuelta a Colombia a un ciudadano que iba en la embarcación y que es el segundo sobreviviente del hecho. De acuerdo con el presidente Gustavo Petro, sería procesada ante la ley.
"Recibimos al colombiano detenido en el narcosubmarino. Nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo a las leyes", escribió Petro en su cuenta de X. Lo hizo al citar una noticia sobre la decisión de su homólogo, Donald Trump, de deportarlo a su país.
El ataque al que sobrevivieron ocurrió el pasado jueves. Al respecto, el mandatario republicano señaló que para él fue un "honor" destruir lo que llamó un "enorme submarino narcotraficante que navegaba hacia Estados Unidos por una conocida ruta de tránsito del narcotráfico".
"La inteligencia estadounidense confirmó que este buque estaba cargado principalmente con fentanilo y otros narcóticos ilegales. A bordo había cuatro narcoterroristas conocidos. Dos de ellos murieron. Al menos 25.000 estadounidenses morirían si permitiera que este submarino tocara tierra", acuñó.
Desde agosto, el Comando Sur del Ejército estadounidense ha desplegado buques y aviones en la región bajo la justificación de combatir el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela, lo que ha generado una tensión creciente entre Washington y el gobierno de Nicolás Maduro, que considera estas operaciones como un posible preludio de un ataque contra el país.
Expertos de la ONU dicen que EE. UU. "viola la soberanía" de Venezuela con sus "acciones encubiertas"
Gerardo Blyde niega participación en supuesta "negociación secreta" con diplomáticos
Alicia Machado habló del operativo de EE. UU. y envió mensaje a Trump
Padrino López: "Colombia debe saber que cuenta con la Fuerza Armada de Venezuela"
Capriles pide "dejar de jugar" con los venezolanos en las redes: "Basta de tanta fantasía"
Esta es la fecha de pago de la pensión del IVSS de noviembre
En video: tiburón nodriza sorprende a temporadistas en cayo Los Juanes del Parque Morrocoy
Dos detenidos en Anzoátegui tras lanzar desde un tercer piso a adolescente por "motivos pasionales"
Uno de ellos por 22 mil bolívares: inició la entrega de otros dos bonos por el Sistema Patria
Venezuela no es el centro del mundo ni ficha de intercambio
Rodrigo Paz alcanza un 54,5% de votos en el balotaje y será el nuevo presidente de Bolivia
Trump dice que impondrá nuevos aranceles a Colombia tras su enfrentamiento con Petro
Oposición venezolana saluda canonización de Rendiles y Hernández y aboga por la "paz" y la "libertad"
Exasesor del Pentágono afirma que los ataques de Trump en el Caribe “carecen de fundamento legal”
Tendencias
-
Sucesos2 días.
Dos detenidos en Anzoátegui tras lanzar desde un tercer piso a adolescente por "motivos pasionales"
-
La Lupa1 día.
Venezuela no es el centro del mundo ni ficha de intercambio
-
Mundo2 días.
Rodrigo Paz alcanza un 54,5% de votos en el balotaje y será el nuevo presidente de Bolivia
-
Economía1 día.
Trump dice que impondrá nuevos aranceles a Colombia tras su enfrentamiento con Petro
-
País2 días.
Oposición venezolana saluda canonización de Rendiles y Hernández y aboga por la "paz" y la "libertad"
-
Mundo1 día.
Exasesor del Pentágono afirma que los ataques de Trump en el Caribe “carecen de fundamento legal”
-
Mundo1 día.
Colombia llama a consultas a su embajador en EE. UU. tras declaraciones de Trump sobre Petro
-
País1 día.
Machado pide a la comunidad internacional "bloquear los flujos que sostienen al gobierno de Maduro”