“No me querían llevar a Venezuela”: la confesión de Olga Tañón sobre los inicios de su carrera

Caracas/Foto: Archivo.- La cantante puertorriqueña Olga Tañón Ortiz reveló recientemente que su antigua compañía discográfica le impedía presentarse en Venezuela al inicio de su carrera musical.

En una entrevista con Rodolfo Soules, la intérprete de “Bandolero” indicó que su carrera internacional comenzó en Panamá.

“Yo comencé mi carrera internacional por Panamá, hice muchísimos conciertos allá (…) Me quedé en esos países porque mi compañía de discos en ese momento, Warner o Wea Latina, no me quería llevar a Venezuela, porque decían que había gente que se parecía a mí”, explicó.

“No me llevaron durante siete años, y durante ese tiempo tuve que presentarme en otros países”, añadió.

La cantante, quien se define como una boricua orgullosamente venezolana, confesó que la compañía nunca le reveló quiénes eran las artistas que supuestamente se parecían a ella.

“La compañía nunca me dijo, pero me decían: ‘Es que hay algunas cantantes que se parecen a ti’. Yo decía: ‘¿Pero cantan igual que yo? ¿Se parecen? Muchas pueden tener el pelo negro, ¿entiendes?’ En ese tiempo se usaba todo el tiempo el pelo negro”, recordó.

Tañón también confesó que sentía muchas ganas de llegar al país para explicarle al público: “Perdón, pueden un montón que se parezcan a mí, pero yo soy la hija de Carmen Gloria y Pepe”.

Asimismo, admitió que llegó a sentir “rabia” por no poder visitar Venezuela. Sin embargo, una vez que logró presentarse en la nación caribeña, el cariño entre ella y el público fue “mutuo”.

“Cuando llegué, me agarré de ahí de una manera (…) Decía: ‘me voy pal metro y vamos para Chacaíto’. Llegué para romper, comerme todo y conocer todo. Tenía (tantas ganas) de hacerlo, y lo hice”, sentenció.