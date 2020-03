«No nos representa una mujer como tú»: Lo que dijo Laura Bozzo sobre Irina Baeva

Caracas / Foto portada: Getty Images.- La presentadora de televisión y abogada peruana Laura Bozzo, conocida por la conducción de su programa ‘Laura’, expresó su opinión sobre el comunicado que publicó la actriz, Irina Baeva, acerca de la cancelación de su participación en un foro de empoderamiento femenino.

«¿Cuál es el motivo de inspiración de la señorita?… ¿Cuál es el motivo para sentirnos orgullosas?… ¿El haberte metido y destruido una familia?«, dijo Bozzo en el programa ‘El Gordo y la Flaca’ haciendo referencia a la separación de los artistas mexicanos Gabriel Soto y Geraldine Bazán.

Bozzo, 68 años de edad, manifestó su postura ante la separación de la pareja y la relación que comenzó Baeva con el actor en medio de su divorcio.

«¡No, no, no! Muchas mujeres como yo, que hemos luchado y que nos hemos roto el lomo, arriesgado nuestra vida en defensa de las causas de la mujer, no nos sentimos representadas por alguien como tú«, agregó.