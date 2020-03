¿No pueden ver televisión? La restricciones que impone la reina Letizia a sus hijas

Caracas / Foto portada: revista Lecturas.- Los conflictos familiares son la especialidad de la monarca consorte de España, Letizia, quien se caracteriza por ser una mujer de armas de tomar y un poco perfeccionista. Aparte de cuidar cada detalle de sus atuendos, la esposa del rey Felipe VI sobreprotege a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía

Lea también: Bad Bunny causó furor en las redes sociales al estrenar su nuevo álbum

De acuerdo a la revista Celebrities, la reina Letizia ejerce control en todos los ámbitos de los cuidados de sus hijas para que se eduquen de manera correcta sin flaquezas visibles ante la sociedad, por esa razón, su formación física como intelectual es exigente.











Las niñas siguen el régimen alimenticio que les impone su madre, que no incluye muchas golosinas, y además, no pueden consultar la web para otras cosas que no sean estudios: tienen limitado el uso del teléfono móvil y tecnologías similares.

Asimismo, sólo pueden ver televisión los fines de semana bajo la supervisión de la reina Letizia y deben acostarse a las 9 de la noche, solo los días de eventos rompen la rutina.

Según reseñó la publicación la imagen de la princesa Leonor y la infanta Sofía responde a «lógica de control absoluto» con la que han crecido.











La monarca se aboca de lleno al cuidado de sus hijas y trata de evitar diferencias entre ellas, pese a que Leonor tiene un peso público superior al de Sofía.

Comentarios

comentarios