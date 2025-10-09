"No sé si la encuentre al volver": la despedida de Camila Canabal tras visitar a su abuela en Uruguay

Caracas/Foto: Instagram.- La presentadora venezolana, Camila Canabal, compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje en el que se despidió de su abuela, quien reside en Uruguay, pues cree que ante la avanzada edad, es difícil que se vuelvan a ver.

"Esta despedida dolió distinto porque cuando vuelva no sé si la voy a encontrar, así que recorrí su cuarto con mi mirada estacionada en espacios que jamás quiero olvidar", escribió en una larga publicación en Instagram.

Para Canabal, esta despedida fue distinta, ya que "condena a ese beso en la frente a la posibilidad de ser el último". "Me quedé mirando fijo su carita rendida al sueño, los cachetes rosados llenos de vida, como si todavía no llegara la hora de palidecer", subrayó.

Cuenta que le susurró varias veces al oído "gracias, abuela", repasando su vida y la dicha de tenerla. "Me quedé mirando en detalle cada peca de esos brazos que arroparon mi cuerpo tantos años, bálsamo de algodón del cielo".

"Quise mirar en detalle cada una de las pecas del tiempo que inundan su cuerpo. No quiero olvidarla, fue mi manera de fotografiarla. Observé los labios bonitos que tanto amaba pintar de rosado suave. La vi maquillarse frente al espejo con su blusa blanca perfectamente arreglada. Escuché sus carcajadas", rememoró.

De igual forma, narra que le recordó su canción, una que le escribió su hija, la cantante Joaquina. "Me pidió que se la cantara fuerte para entender la letra y así lo hice. Con mi voz ronca, fea y maltratada, canté en voz alta, aunque doliera, porque quería que escuchara", acuñó.

"Yo cantaba desentonada y ella sonreía, sus lágrimas caían, sollozaba. Llegó la hora del beso en la frente y sin querer, la desperté: 'abuela vuelvo en diciembre'", acotó, para después mencionar que la señora le respondió: "ven con las chicas, te esperaré".

"Fue como perderla antes de que haya ocurrido, pero no amanece nunca sin que el Sol haya salido. Me fui y una parte de mí quedó en ese cuarto donde, por primera vez en mi vida a mis casi 50 años, me despedí. Dios siempre sabe más, espero su voluntad", dijo esperanzada de volverla a ver.

La abuela de Camila Canabal tiene 100 años de edad. Es por ello que la artista no descarta que esta haya sido la última vez en que haya podido verla con vida.