Mundo
Noboa asegura que protestas en Ecuador "son financiadas por el Tren de Aragua"
Las acusaciones de Noboa se dan tras la primera jornada de protestas convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que dejó un saldo de 47 personas detenidas, entre ellas dos extranjeros que son investigados por presuntos vínculos con la organización delictiva
Caracas / Foto: Archivo.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró el martes que las manifestaciones que se desarrollan en el país "no corresponden a una lucha social legítima, sino que estarían financiadas por el Tren de Aragua", banda criminal de origen venezolano que su Gobierno declaró como "organización terrorista" a inicios de año.
“Quedaron en evidencia: financiados y rodeados por criminales del Tren de Aragua. No es lucha, no es protesta… son las mismas mafias de siempre, a las cuales les somos incómodos”, afirmó el mandatario en una publicación de X.
Las palabras de Noboa se dan tras la primera jornada de protestas convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que dejó un saldo de 47 personas detenidas, entre ellas dos extranjeros que son investigados por presuntos vínculos con la organización delictiva.
Sobre las protestas
Las movilizaciones fueron convocadas en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y se concentraron en varias provincias, principalmente en Pichincha, Imbabura y Cotopaxi, donde se registraron bloqueos de vías, la quema de neumáticos y choques con las fuerzas de seguridad. Solo en Otavalo fueron arrestadas 20 personas.
El Ministerio del Interior identificó a los dos extranjeros detenidos como William Andrés R. L. y Jonathan Bernin A. A., aunque no precisó su nacionalidad, y abrió investigaciones para determinar sus posibles nexos con el Tren de Aragua.
Por su parte, la Conaie denunció la “detención arbitraria” de varios de sus miembros, alegando que las autoridades no han informado sobre su situación física ni legal, lo que, según la organización, podría configurar un “delito de desaparición forzada”. También responsabilizó directamente a Noboa y a su gabinete por la seguridad de los manifestantes.
El ministro del Interior, John Reimberg, advirtió que quienes atenten contra el Estado “serán procesados por terrorismo”. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), reformado en 2024, este delito contempla penas de entre 19 y 22 años de prisión, y hasta 30 años si las acciones derivan en la muerte de personas.
Pese a los arrestos, la Conaie y otras organizaciones sociales anunciaron la radicalización del paro nacional, con nuevas marchas y asambleas en distintas ciudades.
En enero, Noboa declaró al Tren de Aragua como “grupo terrorista de crimen organizado”, señalando que representa una "amenaza" para la seguridad nacional.
El Tren de Aragua, surgido en cárceles de Venezuela, se ha expandido por varios países de Sudamérica y es señalado de delitos como narcotráfico, secuestros, extorsiones y minería ilegal.
