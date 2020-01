Norkys Batista anunció el lanzamiento de su canal de YouTube

View this post on Instagram

Y está sorpresita se las vengo preparando desde hace meses, mi Propio Canal, #NorkysMeVes MI PRIMER MENSAJE ES “DE AMOR, RESPETO y TOLERANCIA POR NUESTROS HIJOS” Porque nuestros hijos TIENEN DERECHO A COMPARTIR CON SUS PADRES DE IGUAL MANERA, es Fundamental para su estabilidad emocional…! #LaFamilia consiste en Papá y Mamá..! Guión y Dirección: Cesar Roman @cesarroman33 DP: Gustavo Santoro @guspicture Producción: Carmen Alicia Lara @carmenalicia10 Diseño Gráfico: Adrian Fajardo @lanzatumarca Foto: @kattycphotos Maquillaje y Estilismo Foto: @amichidivino PRONTO #NorkysBatista