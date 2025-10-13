Mundo
Noruega lamenta el cierre de la Embajada de Venezuela en Oslo y califica la medida como "sin justificación"
En declaraciones al diario Verdens Gang, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Cecilie Roang, confirmó que el Gobierno noruego había sido notificado sobre el cierre de la sede diplomática venezolana poco antes de que la administración de Nicolás Maduro diera a conocer la decisión
Caracas/Foto: Getty Images.- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega lamentó este lunes el cierre de la Embajada de Venezuela en Oslo, una decisión que calificó como “sin justificación”.
Lea también: México: intensas lluvias dejan al menos 64 muertos y 65 desaparecidos en cinco estados
En declaraciones al diario Verdens Gang, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Cecilie Roang, confirmó que el Gobierno noruego había sido notificado sobre el cierre de la sede diplomática venezolana poco antes de que la administración de Nicolás Maduro diera a conocer la decisión.
“Es lamentable”, señaló Roang en un correo electrónico enviado al medio noruego. “A pesar de que tenemos diferentes puntos de vista en varios temas, Noruega desea mantener abierto el diálogo con Venezuela y continuará trabajando para lograrlo”, agregó.
Consultada sobre si la medida podría estar vinculada con el reconocimiento a María Corina Machado como Premio Nobel de la Paz, la portavoz precisó que el galardón “es independiente del Gobierno noruego”.
En contexto
Más temprano, el Gobierno de Nicolás Maduro anunció el cierre de las embajadas de Venezuela en Noruega y Australia, como parte de una “reasignación estratégica de recursos”.
En un comunicado difundido por el canciller Yván Gil en Telegram, el Ejecutivo detalló que las relaciones bilaterales y la atención consular a la comunidad venezolana en esos países serán asumidas por medio de “misiones diplomáticas concurrentes”, cuyos detalles se darán a conocer en los próximos días.
“Venezuela ratifica que estas acciones reflejan su voluntad inquebrantable de defender la soberanía nacional y contribuir activamente a la construcción de un nuevo orden mundial, basado en la justicia, la solidaridad y la inclusión”, expresó el Gobierno.
Asimismo, la administración de Maduro anunció la apertura de nuevas sedes diplomáticas en Zimbabue y Burkina Faso, con el objetivo de reforzar “los lazos históricos con el continente africano” y establecer “misiones diplomáticas residentes en dos naciones hermanas, socios estratégicos en la lucha anticolonial y la resistencia frente a presiones hegemónicas”.
“Estas embajadas servirán como plataformas clave para impulsar proyectos de cooperación en agricultura, energía, educación, minería y otras áreas de interés común”, añadió el Ejecutivo.
De esta manera, según el Gobierno venezolano, se inicia la “primera fase de una reestructuración integral del servicio exterior, en consonancia con los lineamientos del Plan de la Patria de las 7 Transformaciones y los principios de la geopolítica de paz e integración”.
“El objetivo central de esta reorganización es optimizar los recursos del Estado y redefinir nuestra presencia diplomática para fortalecer las alianzas con el sur global, promoviendo la solidaridad entre los pueblos y la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo mutuo. Estos esfuerzos se enmarcan en los principios irrenunciables de autodeterminación y respeto al Derecho Internacional”, concluyó.
Petro anuncia ampliación de protección a activistas de DD. HH. tras atentado contra dos venezolanos en Colombia
Activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche resultan heridos tras sufrir atentado al norte de Bogotá
Con un leve aumento en bolívares: inicia el pago de nuevo bono por el Sistema Patria
Noruega lamenta el cierre de la Embajada de Venezuela en Oslo y califica la medida como "sin justificación"
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.168,38 puntos este 13 de octubre
Cabello dice que Venezuela utiliza "todos los mecanismos diplomáticos" para evitar un conflicto
Con epicentro en Guárico: Funvisis registró sismo de magnitud 3.7 al mediodía de este 13Oct
"El Nobel de la Paz 2025 tiene sello ucabista": estudiantes exhiben pancarta en homenaje a María Corina Machado
Trump sobre el Nobel de la Paz: "La persona que ganó me dijo que lo está aceptando en mi honor"
La actriz cubano-venezolana Tatiana Capote sufrió un infarto y su estado es "delicado"
Parlamento aprobó en primera discusión proyecto de ley para “integrar” el poder militar, policial y capacidades del pueblo
“Tú no puedes vernos, pero nosotros sí”: la advertencia del Comando Sur desde el Caribe
Detenido profesor de taekwondo en Zulia por abuso a adolescente: la habría contagiado con VIH
Fallece la leyenda de Hollywood y ganadora del Óscar Diane Keaton a los 79 años
Tendencias
-
País6 horas.
"El Nobel de la Paz 2025 tiene sello ucabista": estudiantes exhiben pancarta en homenaje a María Corina Machado
-
Vitrina1 día.
La actriz cubano-venezolana Tatiana Capote sufrió un infarto y su estado es "delicado"
-
Sucesos11 horas.
Detenido profesor de taekwondo en Zulia por abuso a adolescente: la habría contagiado con VIH
-
Vitrina1 día.
Osmariel Villalobos podría someterse a una mastectomía tras detectarse nuevos tumores
-
País1 día.
"El próximo premio será la libertad de Venezuela”, dice Machado tras ganar el Nobel de la Paz
-
La Lupa12 horas.
El Nobel como oportunidad política para Venezuela
-
Deportes1 día.
Cancelan partido amistoso Venezuela vs. Belice en Chicago por "fuerza mayor"
-
Tecnología10 horas.
Meta introduce en WhatsApp una de las funciones más populares de Apple