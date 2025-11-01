Mundo
"Nos agarraron a golpes por ser venezolanos": familia denuncia agresión xenofóbica en Chile
La familia asegura que la agresión, que incluyó golpes y humillaciones, fue motivada por su nacionalidad venezolana, según denunciaron públicamente en redes sociales
Caracas / Foto: Composición.- Dilmara Jiménez, ingeniera informática y asesora de imagen venezolana, junto a su madre, hermana y novio, fueron víctimas de un violento ataque en el mercado La Vega de Santiago de Chile.
Lea también: Pastor de una iglesia en el Zulia fue detenido por presunta agresión sexual a su hija de 12 años
La familia asegura que la agresión, que incluyó golpes y humillaciones, fue motivada por su nacionalidad venezolana, según denunciaron públicamente en redes sociales.
El incidente ocurrió el viernes 31 de octubre, cuando la familia desayunaba frente a un puesto de verduras. Según relató Jiménez en Instagram, el conflicto comenzó cuando el encargado del local le pidió retirar su carro de compras de manera ofensiva. Al pedirle educadamente que hablara con respeto, el comerciante respondió con insultos de carácter xenofóbico: “¡Por favor qué, sapa culiá, vete para tu país!”.
A partir de ese momento, el ataque escaló: una trabajadora lanzó una fruta que impactó a otra persona y comenzó a jalar el cabello de la madre de Jiménez. La ingeniera intervino para defenderla y fue golpeada y pateada en el suelo, mientras otros presentes se sumaban a la agresión al enterarse de su nacionalidad. Su novio, madre y hermana también resultaron heridos, y los agresores intentaron arrebatarle el teléfono a Jiménez.
Al acudir a Carabineros para presentar la denuncia, las víctimas aseguran que fueron inicialmente obligadas a realizar un examen forense y luego informadas de que debían regresar días después, generando cuestionamientos sobre la gestión del caso y la posibilidad de impunidad.
"Nos agarraron a golpes por ser venezolanos": familia denuncia agresión xenofóbica en Chile
Hegseth sobre tensiones con Venezuela: “No compartimos detalles operativos sobre lo que pueda o no suceder”
Otros 468 turistas rusos llegaron a Margarita en vuelo chárter desde Moscú, informa Mintur
Gustavo Petro exige a la OEA "pronunciarse" por ataques de EE. UU. en el Caribe
INTT anuncia operativos en seis estados para trámites vehiculares: sepa cuándo y dónde
Juan Pablo Dos Santos: el venezolano que correrá el Maratón de Nueva York con prótesis en sus piernas
Chevron reitera que "continuará con sus operaciones en Venezuela"
USS Gravely abandona Trinidad y Tobago en medio de tensiones con Venezuela, según AP
Horror en Mamera: cometió abuso contra una cuñada y su hijo después de asesinarlos
Donald Trump vuelve a caer en las encuestas
Repsol reitera que mantiene "diálogo constructivo" con EE. UU. para sus actividades en Venezuela
Comenzó el pago de dos bonos tasados en 128,90 y 74,41 dólares
Carmen Alicia Lara solicita apoyo para su batalla contra el cáncer: "Confío en Dios"
Trump acuerda reducir aranceles a China tras reunión con Xi Jinping
Tendencias
-
Sucesos2 días.
Era estudiante de medicina: los datos claves del suicidio de Marina Michell Hidalgo en Portuguesa
-
La Lupa2 días.
Los venezolanos están más preocupados y ansiosos que los habitantes de Ucrania
-
Sucesos2 días.
Cicpc abatió a extorsionador: exigía 100 dólares por camión a comerciantes del Mercado de Coche
-
Economía2 días.
Con aumento del 20,94 % en bolívares: inició el pago de otro bono por el Sistema Patria
-
Economía2 días.
Índice Bursátil de Caracas cerró este 31 de octubre en 1.619,77 puntos
-
Vitrina2 días.
Luto en la pantalla chica: falleció Hilda Fuenmayor, recordada actriz de Radio Rochela
-
Mundo2 días.
Trump niega que EE. UU. esté preparando ataques contra objetivos militares en Venezuela
-
País2 días.
Ministerio de Interior solicita al TSJ retirarle la nacionalidad a Yon Goicoechea