"Nos agarraron a golpes por ser venezolanos": familia denuncia agresión xenofóbica en Chile

Caracas / Foto: Composición.- Dilmara Jiménez, ingeniera informática y asesora de imagen venezolana, junto a su madre, hermana y novio, fueron víctimas de un violento ataque en el mercado La Vega de Santiago de Chile.

La familia asegura que la agresión, que incluyó golpes y humillaciones, fue motivada por su nacionalidad venezolana, según denunciaron públicamente en redes sociales.

El incidente ocurrió el viernes 31 de octubre, cuando la familia desayunaba frente a un puesto de verduras. Según relató Jiménez en Instagram, el conflicto comenzó cuando el encargado del local le pidió retirar su carro de compras de manera ofensiva. Al pedirle educadamente que hablara con respeto, el comerciante respondió con insultos de carácter xenofóbico: “¡Por favor qué, sapa culiá, vete para tu país!”.

A partir de ese momento, el ataque escaló: una trabajadora lanzó una fruta que impactó a otra persona y comenzó a jalar el cabello de la madre de Jiménez. La ingeniera intervino para defenderla y fue golpeada y pateada en el suelo, mientras otros presentes se sumaban a la agresión al enterarse de su nacionalidad. Su novio, madre y hermana también resultaron heridos, y los agresores intentaron arrebatarle el teléfono a Jiménez.

Al acudir a Carabineros para presentar la denuncia, las víctimas aseguran que fueron inicialmente obligadas a realizar un examen forense y luego informadas de que debían regresar días después, generando cuestionamientos sobre la gestión del caso y la posibilidad de impunidad.