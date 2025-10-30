“Nos atacan porque Venezuela está en el punto de despegue”, dice Maduro

Caracas / Foto: Freddy Ñáñez.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este jueves que el país enfrenta una intensa “guerra política, diplomática y psicológica” porque Estados Unidos y otros actores "saben que Venezuela ha puesto los pies en el punto de despegue".

“Se hace toda esta guerra política, diplomática y psicológica sobre el país porque saben que nosotros hemos puesto los pies en el punto de despegue, y nada ni nadie nos va a detener. Tengamos conciencia de que ha llegado el momento crucial del desarrollo integral”, señaló durante la clausura del 1er Congreso Internacional Espacial, Popular para Ciencia y Tecnología.

Maduro enfatizó que, pese a la presión internacional y las tensiones internas, su administración seguirá "impulsando proyectos de crecimiento económico y social", destacando la importancia de la "unidad nacional para alcanzar los objetivos estratégicos del país".

Durante su discurso en la jornada internacional de actividades espaciales, destacó que todos los esfuerzos de su gobierno "buscan la independencia integral de la nación y compartir los logros con los pueblos hermanos de América y el Caribe".

Maduro recordó la trayectoria del país en ciencia y educación, señalando los 18 años de la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales (ABAE), con más de 65.000 especialistas incorporados en programas de investigación y desarrollo. “Es el momento crucial para que Venezuela dé un salto en todos los planos, con resultados concretos de conocimiento científico para el desarrollo”, dijo.

El mandatario también hizo referencia a la solidaridad internacional ante el huracán Melissa, que afectó a Jamaica y Cuba, y destacó que Venezuela envió ayuda humanitaria a ambos países. Señaló que la mejor colaboración que Estados Unidos podría ofrecer "sería levantar el bloqueo económico contra Cuba", respaldado por la resolución de la ONU aprobada con 165 votos a favor.

Asimismo, Maduro advirtió sobre la influencia de redes sociales y "laboratorios de guerra psicológica occidentales, que buscan manipular a la juventud".