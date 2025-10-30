País
“Nos atacan porque Venezuela está en el punto de despegue”, dice Maduro
Maduro enfatizó que, pese a la presión internacional y las tensiones internas, su administración seguirá "impulsando proyectos de crecimiento económico y social", destacando la importancia de la "unidad nacional para alcanzar los objetivos estratégicos del país"
Caracas / Foto: Freddy Ñáñez.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este jueves que el país enfrenta una intensa “guerra política, diplomática y psicológica” porque Estados Unidos y otros actores "saben que Venezuela ha puesto los pies en el punto de despegue".
Lea también: Hallan fusiles de la Fuerza Armada venezolana en el mortal operativo policial de Río de Janeiro
“Se hace toda esta guerra política, diplomática y psicológica sobre el país porque saben que nosotros hemos puesto los pies en el punto de despegue, y nada ni nadie nos va a detener. Tengamos conciencia de que ha llegado el momento crucial del desarrollo integral”, señaló durante la clausura del 1er Congreso Internacional Espacial, Popular para Ciencia y Tecnología.
Maduro enfatizó que, pese a la presión internacional y las tensiones internas, su administración seguirá "impulsando proyectos de crecimiento económico y social", destacando la importancia de la "unidad nacional para alcanzar los objetivos estratégicos del país".
Durante su discurso en la jornada internacional de actividades espaciales, destacó que todos los esfuerzos de su gobierno "buscan la independencia integral de la nación y compartir los logros con los pueblos hermanos de América y el Caribe".
Maduro recordó la trayectoria del país en ciencia y educación, señalando los 18 años de la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales (ABAE), con más de 65.000 especialistas incorporados en programas de investigación y desarrollo. “Es el momento crucial para que Venezuela dé un salto en todos los planos, con resultados concretos de conocimiento científico para el desarrollo”, dijo.
El mandatario también hizo referencia a la solidaridad internacional ante el huracán Melissa, que afectó a Jamaica y Cuba, y destacó que Venezuela envió ayuda humanitaria a ambos países. Señaló que la mejor colaboración que Estados Unidos podría ofrecer "sería levantar el bloqueo económico contra Cuba", respaldado por la resolución de la ONU aprobada con 165 votos a favor.
Asimismo, Maduro advirtió sobre la influencia de redes sociales y "laboratorios de guerra psicológica occidentales, que buscan manipular a la juventud".
Subrayó que la nueva generación debe formarse en ciencia, cultura, deporte y política para servir a la humanidad, rechazando el "consumismo, el egoísmo y el nuevo colonialismo".
"EE. UU. evalúa atacar objetivos militares en Venezuela", según The Wall Street Journal
BBVA alcanza beneficio récord de casi 8.000 millones de euros en nueve meses
SNTP denuncia la "desaparición" del periodista Joan Camargo tras ser interceptado por sujetos armados en Cotiza
María Corina Machado: “El tiempo de Nicolás Maduro en Venezuela se está acabando”
“Nos atacan porque Venezuela está en el punto de despegue”, dice Maduro
Hallan fusiles de la Fuerza Armada venezolana en el mortal operativo policial de Río de Janeiro
Príncipe Andrés abandona Royal Lodge tras orden del rey Carlos III y se mudará a Sandringham
EE. UU. reitera que los carteles de droga son “narcoterroristas” y los compara con Al Qaeda
Carros BAIC ya están en el mercado venezolano y tienen financiamiento: te contamos todos los detalles
Filtró videos íntimos de su pareja tras descubrir que le era infiel: Cicpc la detuvo en Portuguesa
PayPal se une a OpenAI para hacer de ChatGPT un mercado virtual: sepa los detalles
Exportaciones venezolanas a Colombia caen 16,9 % en los primeros ocho meses de 2025
Detenido en el Zulia por abusar de una adolescente e intentar ahorcarla
Depositan nuevo bono por el Sistema Patria: entérese de cuál es su monto
Tendencias
-
Mundo2 días.
EE. UU. reitera que los carteles de droga son “narcoterroristas” y los compara con Al Qaeda
-
Economía2 días.
Reuters: Venezuela exige a Trinidad y Tobago revelar detalles sobre exploraciones de ExxonMobil
-
País2 días.
Venezuela celebra "victoria de Cuba en la ONU contra el bloqueo estadounidense"
-
Mundo2 días.
Petro niega "defender" a Maduro y califica de “traición histórica” cualquier invasión a Venezuela
-
Sucesos2 días.
En video: mujer fue detenida por golpear a enfermera en una clínica de La Guaira
-
Tecnología2 días.
Dobla la ropa, ordena y limpia: llega "NEO", el primer robot humanoide doméstico
-
Sucesos2 días.
Anciano fue detenido en el Zulia por abuso contra una menor de 12 años
-
Economía1 día.
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.641,74 puntos este 29 de octubre