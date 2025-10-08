Deportes
"Nuestro pasaporte no nos limita": César Farías dice sentirse "orgullosamente venezolano"
Nacido en el estado Sucre, Farías dirigió a la selección entre 2007 y 2013, lapso en el que guió a La Vinotinto a su mejor actuación en la historia de la Copa América, al meterse en las semifinales del torneo en 2011, donde cayó en penales ante Paraguay
Caracas/Foto: Conmebol.- El exentrenador de La Vinotinto, César Farías, compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje en el que llamó a los venezolanos a no dejar que el pasaporte sea una limitante, sino más bien usarlo como una fuente de inspiración, al tiempo que presumió con orgullo su nacionalidad.
En una publicación en Instagram, Farías hizo un recuento de lo que ha logrado en su carrera en el exterior, con fotos de sus éxitos. "¡Venezolano! Nuestro pasaporte no nos limita, nos debe inspirar", apostilló.
Asimismo, dijo sentirse orgulloso de haber "levantado la bandera de nuestra patria en muchas tierras, orgulloso de conquistar espacios como venezolano, en esos lugares hemos sentido el poder de nuestras raíces y nuestra gente".
"Debemos sentirnos orgullosamente venezolanos y nadie nos puede hacer sentir mal por eso. En cada lugar del mundo al que voy demuestro que nuestro país es mi impulso y mi manera de sacar lo mejor de mí", exclamó César Farías, al tiempo que manifestó sentirse orgullosamente venezolano.
Parte de su trayectoria
Farías, nacido en el estado Sucre, dirigió a la selección entre 2007 y 2013. En ese lapso, guio a La Vinotinto a su mejor actuación en la historia de la Copa América, al meterse en las semifinales del torneo en 2011, donde cayó en penales ante Paraguay.
Aunque cayó en el partido por el tercer puesto contra Perú, logró un meritorio cuarto lugar, siendo esa la mejor posición de Venezuela en el certamen.
Igualmente, estuvo cerca de llevar a la selección al Mundial de Brasil 2010, cuando concluyó las Eliminatorias Conmebol a solo dos puntos del puesto de repechaje.
Además, se convirtió en el primer entrenador criollo en dirigir a una selección extranjera (Bolivia) y ganar un torneo de primera división en el exterior, gracias al Apertura que consiguió en 2016 con The Strongest en la nación altiplana.
César Farías también fue el primer técnico en clasificar a Venezuela a una competición oficial de la FIFA, que fue la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2009.
Sumado a lo anterior, conquistó la Serie de A de Ecuador con el Aucas.
