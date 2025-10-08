Nueva jornada de renovación de cédula sin cita y con verificación de datos: ¿cuándo se llevará a cabo?

Caracas/Foto: Archivo.- El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció este miércoles una jornada especial de cedulación sin cita y de verificación de datos para el próximo sábado 11 de octubre, en todas sus oficinas a nivel nacional.

En una publicación en Instagram, el ente detalló que la jornada de cedulación está diseñada para atender a la población mayor de 18 años. Los beneficiarios no necesitarán presentar ningún documento para poder acceder a este servicio.

“Este sábado 11 de octubre, se realizará una jornada de renovación de Cédula de Identidad sin cita para mayores de 18 años. Todas nuestras oficinas Saime en el Territorio Nacional estarán disponibles, en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.”, publicó.

Asimismo, se activará el proceso de verificación de datos para los ciudadanos venezolanos y naturalizados cuyo rango de cédula se encuentre entre los 22 millones y 32 millones.

Quienes acudan al servicio deberán presentar una copia simple del Acta de Nacimiento, en caso de ser nacidos en el país; los naturalizados deben presentar una copia de la Gaceta Oficial o el Certificado de Naturalización.