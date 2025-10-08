País
Nueva jornada de renovación de cédula sin cita y con verificación de datos: ¿cuándo se llevará a cabo?
Se activará el proceso de verificación de datos para los ciudadanos venezolanos y naturalizados cuyo rango de cédula se encuentre entre los 22 millones y 32 millones
Caracas/Foto: Archivo.- El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció este miércoles una jornada especial de cedulación sin cita y de verificación de datos para el próximo sábado 11 de octubre, en todas sus oficinas a nivel nacional.
Lea también: Secretaría general de la OEA respalda solicitud de la CIDH para una visita "in loco" a Venezuela
En una publicación en Instagram, el ente detalló que la jornada de cedulación está diseñada para atender a la población mayor de 18 años. Los beneficiarios no necesitarán presentar ningún documento para poder acceder a este servicio.
“Este sábado 11 de octubre, se realizará una jornada de renovación de Cédula de Identidad sin cita para mayores de 18 años. Todas nuestras oficinas Saime en el Territorio Nacional estarán disponibles, en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.”, publicó.
Asimismo, se activará el proceso de verificación de datos para los ciudadanos venezolanos y naturalizados cuyo rango de cédula se encuentre entre los 22 millones y 32 millones.
Quienes acudan al servicio deberán presentar una copia simple del Acta de Nacimiento, en caso de ser nacidos en el país; los naturalizados deben presentar una copia de la Gaceta Oficial o el Certificado de Naturalización.
Nueva jornada de renovación de cédula sin cita y con verificación de datos: ¿cuándo se llevará a cabo?
Llegan a Venezuela 197 migrantes, entre ellos 4 niños, en un vuelo proveniente de EE. UU.
Jorge Rodríguez aseguró que plan para "atacar" la Embajada de EE. UU. buscaba "promover la violencia"
Marco Rubio tilda de “peligrosa” resolución demócrata que busca impedir operativo militar en el Caribe
Secretaría general de la OEA respalda solicitud de la CIDH para una visita "in loco" a Venezuela
Profesores exigen ajuste salarial y la "liberación plena" de los dirigentes sindicales detenidos
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.092,27 puntos este 8 de octubre
Mujer murió tras "caer" al vacío en el centro comercial Sambil Chacao
La historia de amor del ex boina verde que invadió Venezuela lo podría devolver a la cárcel
Septuagenario se lanzó a los rieles del Metro de Caracas en Parque Miranda
El sindicalismo libre como prueba política para el Gobierno
Jorge Rodríguez denuncia presunto plan de “falsa bandera” contra la Embajada de EE. UU. en Caracas
Con monto equivalente a 48,27 dólares: comenzó la entrega de un bono por el Sistema Patria
Forum Supermayorista lanza emisión de papeles comerciales por un millón de dólares en la BVC
Tendencias
-
Sucesos1 día.
Incendio en estacionamiento de Chacao dejó seis personas afectadas y pérdida de vehículos
-
La Lupa1 día.
La inteligencia artificial nos está lavando el cerebro para odiar a los inmigrantes
-
La Lupa1 día.
Disparen a matar: actuaciones del enjambre digital
-
Economía1 día.
OMC prevé un crecimiento de 2,4% en el comercio mundial de bienes para 2025 y apenas 0,5% para 2026
-
Mundo1 día.
Los países que visitará el papa León XIV durante su primer viaje internacional
-
Mundo1 día.
The New York Times: Trump cancela el acercamiento diplomático con Venezuela
-
País11 horas.
Maduro ordena reforzar la seguridad en Zonas de Defensa Integral de La Guaira y Carabobo
-
La Lupa10 horas.
Es hora de hacer política: no hay otra opción