¡Nuevo Hogar! La increíble casa que compraron Jonathan Moly y Andrea Villarroel

Nuestra primera CASA😍😍 les cuento la historia de Andrea y yo cuando decidimos mudarnos juntos por primera vez… ella tenía 19 y yo 21, no teniamos dinero para una casa como la que queríamos pero no nos importó y nos mudamos a un apartamentico chiquito en una zona no muy buena, ahorramos durante 1 año y luego nos fuimos a una un poquito mas grande en una mejor zona, en esa vivimos durante 3 años… y luego llegó Luka😍 con la llegada de Luka la casa se nos quedó pequeña y ya teniamos una mejor posicion economica para poder por fin irnos a la casa que siempre quisimos, hoy, 4 años despues por fin nos mudamos a la casa que soñamos cuando decidimos mudarnos juntos❤️😍 me encanta poder construir nuestro futuro juntos y lograr las metas que nos proponemos flaca @SoyAndreaTv @LukaMoly ❤️❤️ los amo