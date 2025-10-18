Vitrina
"Nunca lo aceptaré": Louis Tomlinson se sincera tras cumplirse un año de la muerte de Liam Payne
Tomlinson, de 33 años, habló abiertamente sobre lo que el dolor le enseñó tras el primer aniversario del fallecimiento de Payne
Caracas/Foto: Getty Images.- Louis Tomlinson, integrante de la disuelta boy band One Direction, se ha sincerado sobre la muerte de su amigo y también miembro del grupo, Liam Payne, quien falleció tras caer desde el balcón de un hotel en Argentina el 16 de octubre de 2024.
Durante una entrevista con The Independent, Tomlinson, de 33 años, habló abiertamente sobre lo que el dolor le enseñó tras el primer aniversario del fallecimiento de Payne.
"Ingenuamente, pensé que, en este punto, desafortunadamente estaría un poco más versado en el dolor que otras personas de mi edad. Pensé que eso podría significar algo, pero no fue así en absoluto", reconoció al citado medio, en referencia a la pérdida de su madre, Joanna Deakin. Este murió de cáncer en 2016, mientras que su hermana de 18 años, Félicité, falleció por una sobredosis accidental en 2019. A todo ello, se le sumó la partida de su amigo.
"Es algo que nunca aceptaré realmente, no creo", apuntó Tomlinson.
Los recuerdos con Payne
Sobre sus recuerdos con Payne, el intérprete de "Lemonade" trajo a colación uno de los mejores momentos del fallecido artista en la banda, al bromear con que compartieron ciertos "momentos realmente divertidos".
"Liam siempre me entretenía. Si estaba aburrido y quería reírme, él interpretaba ese papel", dijo. Además, habló sobre cómo Payne también lo apoyó cuando apareció como juez en The X Factor y en el estreno de su documental de 2023, 'All of Those Voices'.
"Este no es de ninguna manera un comentario dirigido a los otros niños, pero sé que si fuera yo, habría luchado con esa idea. Habría habido un sentimiento de inferioridad allí, porque eres el invitado. Pero cualquier oportunidad que Liam tuviera así, siempre, siempre estaba ahí para mí. Incluso si podría haber estado luchando, se puso en segundo lugar y aun así apareció. Esos momentos son realmente un testimonio de la verdad de quién era él como persona", añadió.
Asimismo, precisó que la muerte de Payne "definitivamente" acercó al resto de One Direction, conformada también por Harry Styles, Zayn Malik y Niall Horan.
"El mejor tipo de amigos son aquellos en los que, cuando finalmente te reúnes, es como si no hubiera pasado el tiempo", añadió, al tiempo que precisó que el grupo a veces tiene dificultades para alinear sus horarios.
