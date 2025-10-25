“Nunca me sentí querida”: el último mensaje de la joven venezolana que se quitó la vida en Puebla 

Caracas/Foto: @yusvelymarianny.- Una joven venezolana identificada como Yusvely Marianny Núñez Rodríguez, de 20 años, falleció recientemente tras lanzarse desde un puente peatonal en la ciudad de Puebla, México.

Su historia cobró notoriedad luego de que se difundiera una carta de despedida publicada en su cuenta de Instagram el pasado 22 de octubre, minutos antes del hecho ocurrido en un puente peatonal sobre la Vía Atlixcáyotl, a la altura del Centro Integral de Servicios (CIS), en la zona de Angelópolis.

Según medios locales, poco antes de quitarse la vida, Núñez Rodríguez se comunicó con su pareja mientras se dirigía al lugar. “Me encuentro en el puente de Angelópolis y me quiero aventar”, le habría dicho. Su novio alertó a las autoridades, pero los cuerpos de seguridad no llegaron a tiempo para evitar el suceso.

Una testigo citada por Publimetro señaló que una persona intentó detenerla antes de que se lanzara.

El último mensaje de Yusvely Marianny

Horas antes de la tragedia, la joven compartió una carta de despedida en redes sociales, en la que reflexionó sobre su vida, su sensación de fracaso y su amor por su madre. En el texto también reveló que habría sido víctima de abuso sexual durante su infancia, presuntamente por parte de su hermano.

“Esta es mi última publicación y les quería dejar un mensaje de que los quiero mucho. Échenle muchas ganas a la vida. Yo muchas veces creí que tenía potencial para algunas cosas, pero me terminé convenciendo de que no. La vida es bonita, adoro vivir y sentir los rayitos de sol en mi piel y las gotas de lluvia en mi cabello”, escribió.

La joven relató que el miedo al fracaso le impidió avanzar en diversos aspectos de su vida: “Cada día que pasaba mi cuarto se volvía una habitación de putrefacción, acumulación, mal olor, vergüenza, miedo, lujuria, decepción, ansiedad y desesperación. Entrar a mi habitación era como ver una mente desastrosa. Aunque mami dice que es porque soy una floja (yo creo que también tiene razón) jaja”, continuó.

Núñez Rodríguez expresó además que durante la mayor parte de su vida “nunca me sentí realmente querida, nunca tuve muchos amigos, tampoco era cercana con mi propio hermano y siempre pensé que era una carga para mami”.

En otro fragmento, pidió perdón a su madre: “Espero puedas perdonarme por hacerte enojar muchas veces y tomar tus cosas sin permiso. Espero puedas ser feliz con tu nueva familia. Bien dicen que hay que tirar lo viejo para meter lo nuevo jaja. También perdón por haber nacido y haberte quitado muchos de tus sueños, siempre fui una débil llorona desde chiquilla y eso lo sabes jaja”.

La joven recordó además que, pese al cariño hacia su madre, muchas veces sintió falta de atención, especialmente cuando le habló del presunto abuso que sufrió: “Ni siquiera me preguntaste cómo me sentí o te sentaste a hablar conmigo. Solo me regañaste y me preguntaste: ‘¿Y tú por qué no me dijiste eso?’. Era solo una niña”.

“Pero como dices tú: ‘Ya deja eso’, ‘Ya pasó’. Siempre fuiste a quien más admiré. Perdón por no haber sido como tú querías”, añadió.

La venezolana concluyó su carta con un mensaje dirigido a sus seguidores, al despedirse con palabras de afecto y aliento: “La vida es bella, aprovéchala, tontit@. Párate de la cama de depresión y sal a ver las nubes. Te amo”.

En redes sociales, su publicación ha sido compartida cientos de veces, acompañada de mensajes de reflexión sobre la salud mental, el abuso sexual y la importancia de la escucha y el acompañamiento emocional.







