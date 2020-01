NYT: Dos misiles iraníes derribaron el avión ucraniano

Caracas.- El portal digital de noticias, The New York Times, difundió este miércoles un nuevo video de la catástrofe aérea acaecida tras el derribo de un avión ucraniano. Las imágenes muestran cómo la Guardia Revolucionaria disparó dos proyectiles de manera consecutiva contra el Boeing 737-800.

En el material audiovisual, verificado por el prestigioso rotativo estadounidense, se aprecia cómo se lanzó un primer proyectil que voló varios kilómetros hasta impactar con el avión. Luego de transcurrir tan solo 22 segundos se disparó el segundo y la aeronave se convirtió en una bola de fuego hasta estrellarse en el suelo.

The New York Times obtuvo el video de un usuario iraní de YouTube, luego llevó a cabo las comprobaciones para autentificar que se tratara del ataque al avión ucraniano el 8 de enero.

El rotativo también aclara que la fecha que aparece en la parte superior derecha marca una distinta a la real por la configuración de la cámara. Señalan que el usuario que grabó el vídeo utiliza un calendario persa en lugar de uno gregoriano y por eso muestra “2019-10-17” y no el 8 de enero correspondiente.

La publicación de estas nuevas imágenes coincide con la noticia de la detención de la persona que grabó el primer vídeo, el que demostraba que el avión fue derribado por el impacto de un misil. Según la Guardia Revolucionaria, este arresto se enmarca dentro de las investigaciones de “las causas y los factores involucrados en el incidente aéreo”.

El Boeing 737 ucraniano fue uno de los 19 aviones que despegaron de Teherán en las horas posteriores al ataque de Irán a dos bases militares de Irak con estadounidenses. En el interior del aparato siniestrado había 82 iraníes, 63 canadienses, 11 ucranianos, 10 suecos, 4 afganos, 3 británicos y 3 alemanes.

We are analyzing this new video supposedly showing a mid-air explosion. By our initial estimation, the video shows an apartment block in western Parand (35.489414, 50.906917), facing northeast. This perspective is directed approximately towards the known trajectory of #PS752. pic.twitter.com/nDvjRIkFU4

— Bellingcat (@bellingcat) January 9, 2020