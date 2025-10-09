NYT: "EE. UU. ignora la mediación de Catar y avanza en planes militares contra el gobierno de Maduro"

Caracas / Foto: AP.- "Qatar intenta abrir un canal diplomático entre Estados Unidos y Venezuela en medio del aumento de tensiones militares ordenado por el presidente Donald Trump en el Caribe", según revelaron fuentes diplomáticas citadas por The New York Times.

De acuerdo con el medio, el país del Golfo ha ofrecido su mediación para reanudar el diálogo entre ambos gobiernos, una iniciativa "respaldada" por el presidente venezolano Nicolás Maduro pero "desatendida" por Washington, que "prioriza una estrategia de presión militar".

El Pentágono ha desplegado unos 10.000 soldados estadounidenses en la región, la mayoría en bases de Puerto Rico, además de personal a bordo de ocho buques de guerra y un submarino. Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo al menos cuatro ataques letales contra embarcaciones civiles, con un saldo de 21 muertos, bajo el argumento de que se trataba de operaciones contra el narcotráfico.

Fuentes cercanas a las negociaciones aseguran que "Qatar mantiene comunicación con funcionarios de ambos países con el objetivo de mantener abiertos los canales diplomáticos".

Juan González, exasesor de la administración Biden, explicó que el emirato "ha intentado establecer un diálogo estructurado, pero sin avances concretos debido a la falta de receptividad del actual gobierno estadounidense".

Durante los últimos años, Qatar ha servido como sede de encuentros entre representantes venezolanos y estadounidenses, incluyendo conversaciones entre González y el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, en 2023. El emirato también participa como mediador en otros conflictos internacionales, como la guerra entre Israel y Hamás.

Tensiones

Mientras tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el director de la CIA, John Ratcliffe, promueven un enfoque de “máxima presión” sobre Caracas, manteniendo la acusación de narcotráfico contra Maduro presentada en 2020 por el Departamento de Justicia.

El presidente Trump ordenó recientemente al enviado especial Richard Grenell suspender las gestiones diplomáticas con el gobierno venezolano. Pese a la creciente hostilidad, Venezuela continúa aceptando vuelos de deportación desde Estados Unidos y ha manifestado interés en mantener la cooperación migratoria.

Sin embargo, fuentes cercanas al Palacio de Miraflores advierten que "sectores del gobierno de Maduro presionan para revisar esa relación ante la falta de señales de apertura diplomática desde Washington".

Según NYT, la expansión militar estadounidense en el Caribe, que incluye el despliegue de aviones F-35, drones MQ-9 Reaper y unidades de inteligencia, "refuerza la percepción de que la Casa Blanca se prepara para operaciones de mayor alcance, incluso dentro del territorio venezolano".

El debate sobre el uso del poder militar en la región se intensificó el miércoles luego de que el Senado de Estados Unidos rechazara una resolución demócrata que buscaba limitar la autoridad de Trump para ordenar ataques sin autorización del Congreso.

Trump ha defendido estas acciones al afirmar que los cárteles actúan como “fuerzas armadas hostiles” y representan una amenaza directa a la seguridad nacional.

Sin embargo, la medida ha generado preocupación en el Congreso sobre la "legalidad de las operaciones y el riesgo de una escalada militar que podría afectar la estabilidad del Caribe y las relaciones con Venezuela".







