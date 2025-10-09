Mundo
NYT: "EE. UU. ignora la mediación de Catar y avanza en planes militares contra el gobierno de Maduro"
De acuerdo New York Times, el país del Golfo ha ofrecido su mediación para reanudar el diálogo entre ambos gobiernos, una iniciativa "respaldada" por el presidente venezolano Nicolás Maduro pero "desatendida" por Washington, que "prioriza una estrategia de presión militar"
Caracas / Foto: AP.- "Qatar intenta abrir un canal diplomático entre Estados Unidos y Venezuela en medio del aumento de tensiones militares ordenado por el presidente Donald Trump en el Caribe", según revelaron fuentes diplomáticas citadas por The New York Times.
Lea también: Por su "extraordinaria contribución": Milei dice que postulará a Trump al Premio Nobel de la Paz
De acuerdo con el medio, el país del Golfo ha ofrecido su mediación para reanudar el diálogo entre ambos gobiernos, una iniciativa "respaldada" por el presidente venezolano Nicolás Maduro pero "desatendida" por Washington, que "prioriza una estrategia de presión militar".
El Pentágono ha desplegado unos 10.000 soldados estadounidenses en la región, la mayoría en bases de Puerto Rico, además de personal a bordo de ocho buques de guerra y un submarino. Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo al menos cuatro ataques letales contra embarcaciones civiles, con un saldo de 21 muertos, bajo el argumento de que se trataba de operaciones contra el narcotráfico.
Fuentes cercanas a las negociaciones aseguran que "Qatar mantiene comunicación con funcionarios de ambos países con el objetivo de mantener abiertos los canales diplomáticos".
Juan González, exasesor de la administración Biden, explicó que el emirato "ha intentado establecer un diálogo estructurado, pero sin avances concretos debido a la falta de receptividad del actual gobierno estadounidense".
Durante los últimos años, Qatar ha servido como sede de encuentros entre representantes venezolanos y estadounidenses, incluyendo conversaciones entre González y el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, en 2023. El emirato también participa como mediador en otros conflictos internacionales, como la guerra entre Israel y Hamás.
Tensiones
Mientras tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el director de la CIA, John Ratcliffe, promueven un enfoque de “máxima presión” sobre Caracas, manteniendo la acusación de narcotráfico contra Maduro presentada en 2020 por el Departamento de Justicia.
El presidente Trump ordenó recientemente al enviado especial Richard Grenell suspender las gestiones diplomáticas con el gobierno venezolano. Pese a la creciente hostilidad, Venezuela continúa aceptando vuelos de deportación desde Estados Unidos y ha manifestado interés en mantener la cooperación migratoria.
Sin embargo, fuentes cercanas al Palacio de Miraflores advierten que "sectores del gobierno de Maduro presionan para revisar esa relación ante la falta de señales de apertura diplomática desde Washington".
Según NYT, la expansión militar estadounidense en el Caribe, que incluye el despliegue de aviones F-35, drones MQ-9 Reaper y unidades de inteligencia, "refuerza la percepción de que la Casa Blanca se prepara para operaciones de mayor alcance, incluso dentro del territorio venezolano".
El debate sobre el uso del poder militar en la región se intensificó el miércoles luego de que el Senado de Estados Unidos rechazara una resolución demócrata que buscaba limitar la autoridad de Trump para ordenar ataques sin autorización del Congreso.
Trump ha defendido estas acciones al afirmar que los cárteles actúan como “fuerzas armadas hostiles” y representan una amenaza directa a la seguridad nacional.
Sin embargo, la medida ha generado preocupación en el Congreso sobre la "legalidad de las operaciones y el riesgo de una escalada militar que podría afectar la estabilidad del Caribe y las relaciones con Venezuela".
Esposa de Perkins Rocha afirma que visitó al dirigente tras más de un año de detención: “Está sereno, fuerte y firme”
Por su obra de "terror apocalíptico": escritor húngaro László Krasznahorkai gana el Nobel de Literatura
Delcy Rodríguez anuncia negociaciones con transnacionales para exportar gas venezolano
Se hicieron virales: las fotos de la Milicia Bolivariana en "entrenamiento"
NYT: "EE. UU. ignora la mediación de Catar y avanza en planes militares contra el gobierno de Maduro"
Banco de Venezuela y Credicard incorporan “Access Pay” para ampliar la experiencia de pagos digitales
Conviasa activará ruta hacia China con escala en Moscú
La historia de amor del ex boina verde que invadió Venezuela lo podría devolver a la cárcel
Septuagenario se lanzó a los rieles del Metro de Caracas en Parque Miranda
Incendio en estacionamiento de Chacao dejó seis personas afectadas y pérdida de vehículos
La inteligencia artificial nos está lavando el cerebro para odiar a los inmigrantes
Con monto equivalente a 48,27 dólares: comenzó la entrega de un bono por el Sistema Patria
Le dio una golpiza a su suegra enferma por problemas personales: fue detenida en Caracas
Forum Supermayorista lanza emisión de papeles comerciales por un millón de dólares en la BVC
Tendencias
-
La Lupa2 días.
La inteligencia artificial nos está lavando el cerebro para odiar a los inmigrantes
-
Economía2 días.
OMC prevé un crecimiento de 2,4% en el comercio mundial de bienes para 2025 y apenas 0,5% para 2026
-
Mundo2 días.
Los países que visitará el papa León XIV durante su primer viaje internacional
-
La Lupa1 día.
Es hora de hacer política: no hay otra opción
-
País1 día.
Maduro ordena reforzar la seguridad en Zonas de Defensa Integral de La Guaira y Carabobo
-
País23 horas.
Padrino López califica de “amenaza seria” operaciones de EE. UU. en el Caribe y llama a “estar preparados”
-
Economía2 días.
Sistema Patria deposita otro bono: sepa el monto y a quiénes va dirigido
-
Sucesos1 día.
Fiscalía ordena investigación por abuso contra un niño dentro de un preescolar en Yaracuy