Obispos de las Antillas piden diálogo y cooperación ante presencia militar en el Caribe 

Caracas/Foto referencial.- La Conferencia Episcopal de las Antillas afirmó este domingo que el diálogo y la cooperación son “urgentemente necesarios” para “aliviar las crecientes tensiones geopolíticas y fomentar una paz duradera”, en medio de la presencia militar estadounidense en el mar Caribe, que Washington sostiene tiene como objetivo combatir el narcotráfico.

En un comunicado, los obispos expresaron su “gran preocupación por la reciente acumulación de recursos navales y otros medios militares en el sur del mar Caribe”, que podrían tener “posibles implicaciones para el bienestar socioeconómico, político y humanitario de nuestra región y su pueblo”.

Reconocieron que la región se encuentra “una vez más en una encrucijada”, por lo que insistieron en que “el diálogo y la cooperación son urgentemente necesarios para aliviar las crecientes tensiones geopolíticas y fomentar una paz duradera”.

“Al mismo tiempo, debemos expresarnos con claridad sobre los retos morales a los que se enfrenta nuestra región. El narcotráfico sigue devastando las sociedades caribeñas, erosionando vidas, futuros y el propio tejido moral de nuestras comunidades. Se trata de una grave crisis para la Iglesia y para las familias de todo el mundo, a la que tenemos el deber de hacer frente”, añadieron.

No obstante, subrayaron que la “privación arbitraria e injustificada de la vida no puede justificarse como medio de resolución”, pues tales actos “violan el carácter sagrado de la vida humana”.

Advertisement

“Del mismo modo, el desprecio por la soberanía de las naciones independientes no puede aceptarse como medida razonable en nombre de la seguridad fronteriza”, prosiguieron los obispos, al tiempo que afirmaron que “la guerra o la amenaza de guerra nunca son la solución adecuada”.

A su juicio, la presencia de buques de guerra y “la perturbación de los medios de vida marítimos” en aguas caribeñas representan “amenazas reales e inmediatas para la estabilidad regional y el bienestar de nuestras naciones”.

“Como pueblos unidos por un patrimonio común y una identidad colectiva, debemos seguir rechazando la agresión y la intimidación como medios para resolver conflictos o diferencias ideológicas. Nuestra historia ha demostrado que el diálogo y la negociación nos han servido bien como naciones independientes unidas en comunidad y cooperación”, sostuvieron.

En ese sentido, aseguraron que se mantienen atentos “a las voces y preocupaciones expresadas por nuestro pueblo e instamos a que nos guiemos por las enseñanzas de las Escrituras”.

“Se nos manda amar a los demás, incluso a nuestros enemigos. El mundo puede estar en guerra, pero estamos llamados a rezar por la paz y a actuar por la paz. En este Año Jubilar de la Esperanza, mientras la Iglesia continúa con la antigua tradición del perdón y la restauración, reafirmamos nuestro objetivo común y nuestra hermandad compartida que trasciende las fronteras y los intereses nacionales”.

Advertisement

Además, sostuvieron que la Iglesia “se mantiene firme en la necesidad de proteger a todos los miembros de la sociedad, especialmente a los más vulnerables y marginados económicamente”, y que los objetivos de proteger las fronteras y combatir el tráfico de drogas “deben perseguirse respetando la ley, la dignidad de la vida humana y con un profundo compromiso regional con la paz”.

“A quienes se les ha confiado el liderazgo, les pedimos que reduzcan la militarización y renueven su compromiso con el diálogo y la unidad regional. A los fieles, les pedimos que se centren de nuevo en la fe y la confianza en el Señor, resistiendo el desánimo y el cinismo que amenazan con abrumarnos. Los actos de reconciliación, la fiel observancia de los sacramentos y el rosario en familia siguen siendo poderosas expresiones de esperanza, expresiones que conmueven al cielo y pueden cambiar los corazones de la humanidad”.

Finalmente, expresaron su solidaridad con todos los pueblos del Caribe, especialmente con los más afectados por la situación, y depositaron su confianza y oraciones “en la búsqueda de una solución pacífica y justa que defienda la dignidad humana, la soberanía nacional y el bien común de todos”.







