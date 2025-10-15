Deportes
Ocho venezolanos entre los aspirantes: MLB anunció la lista de nominados al Guante de Oro
Los ganadores se darán a conocer el próximo 2 de noviembre
Caracas/Foto: MLB.- Major League Basseball (MLB) anunció este miércoles los nominados al premio Guante de Oro 2025, entre los que figuran un total de ocho venezolanos tanto de la Liga Nacional como de la Liga Americana.
Lea también: Jackson Chourio empató un récord del histórico Miguel Cabrera en MLB
De acuerdo con una nota de Las Mayores, los ganadores se darán a conocer en ESPN el domingo 2 de noviembre. Asimismo, cada liga cuenta con tres finalistas en cada posición, incluyendo la de utility, premiada por primera vez en el 2022.
Para determinar los ganadores en las nueve posiciones tradicionales, los 30 mánagers de Las Mayores y hasta seis coaches de cada equipo votarán sobre un grupo de jugadores en su liga, excluyendo a los de su propio equipo. Estos votos comprenden el 75% del total de la selección, y el Índice Defensivo SABR cuenta para el 25% restante.
En Liga Americana, los venezolanos que aspirarán por esta distinción son Carlos Narváez, catcher de los Medias Rojas de Boston; Andrés Giménez, segunda base de los Azulejos de Toronto; Luis Rengifo, de los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim y también segunda base; Maikel García, tercera base de los Reales de Kansas City; y Wilyer Abreu, jardinero derecho de Boston.
Entre tanto, en la Liga Nacional, figuran Luis Torrens, receptor de los Mets de Nueva York; Miguel Rojas, utility de los Dodgers de Los Ángeles; y Javier Sanoja, también utility y perteneciente a los Marlins de Miami.
A continuación, el listado completo de los postulados al Guante de Oro:
Liga Americana
Pitcher
Jacob deGrom, Rangers
Max Fried, Yankees
Luis Severino, Atléticos
Catcher
Dillon Dingler, Tigres
Alejandro Kirk, Azulejos
Carlos Narváez, Medias Rojas
Primera base
Ty France, Mellizos/Azulejos
Vladimir Guerrero Jr., Azulejos
Carlos Santana, Guardianes
Segunda base
Andrés Giménez, Azulejos
Luis Rengifo, Angelinos
Marcus Semien, Rangers
Tercera base
Ernie Clement, Azulejos
Maikel Garcia, Reales
José Ramírez, Guardianes
Shortstop
Corey Seager, Rangers
Taylor Walls, Rays
Bobby Witt Jr., Reales
Left field
Steven Kwan, Guardianes
Wyatt Langford, Rangers
Tyler Soderstrom, Atléticos
Center field
Kyle Isbel, Reales
Ceddanne Rafaela, Medias Rojas
Julio Rodríguez, Marineros
Right field
Wilyer Abreu, Medias Rojas
Adolis García, Rangers
Cam Smith, Astros
Utility
Ernie Clement, Azulejos
Mauricio Dubón, Astros
Daniel Schneemann, Guardianes
Liga Nacional
Pitcher
Matthew Boyd, Cachorros
David Peterson, Mets
Logan Webb, Gigantes
Catcher
Patrick Bailey, Gigantes
Carson Kelly, Cachorros
Luis Torrens, Mets
Primera base
Bryce Harper, Filis
Matt Olson, Bravos
Spencer Steer, Rojos
Segunda base
Xavier Edwards, Marlins
Nico Hoerner, Cachorros
Brice Turang, Cerveceros
Tercera base
Ke'Bryan Hayes, Piratas/Rojos
Ryan McMahon, Rockies/Yankees
Matt Shaw, Cachorros
Shortstop
Nick Allen, Bravos
Mookie Betts, Dodgers
Masyn Winn, Cardenales
Left field
Ian Happ, Cachorros
Tommy Pham, Piratas
Kyle Stowers, Marlins
Center field
Pete Crow-Armstrong, Cachorros
Victor Scott II, Cardenales
Jacob Young, Nacionales
Right field
Corbin Carroll, D-backs
Sal Frelick, Cerveceros
Fernando Tatis Jr., Padres
Utility
Miguel Rojas, Dodgers
Javier Sanoja, Marlins
Jared Triolo Piratas
