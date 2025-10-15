Ocho venezolanos entre los aspirantes: MLB anunció la lista de nominados al Guante de Oro

Caracas/Foto: MLB.- Major League Basseball (MLB) anunció este miércoles los nominados al premio Guante de Oro 2025, entre los que figuran un total de ocho venezolanos tanto de la Liga Nacional como de la Liga Americana.

De acuerdo con una nota de Las Mayores, los ganadores se darán a conocer en ESPN el domingo 2 de noviembre. Asimismo, cada liga cuenta con tres finalistas en cada posición, incluyendo la de utility, premiada por primera vez en el 2022.

Para determinar los ganadores en las nueve posiciones tradicionales, los 30 mánagers de Las Mayores y hasta seis coaches de cada equipo votarán sobre un grupo de jugadores en su liga, excluyendo a los de su propio equipo. Estos votos comprenden el 75% del total de la selección, y el Índice Defensivo SABR cuenta para el 25% restante.

En Liga Americana, los venezolanos que aspirarán por esta distinción son Carlos Narváez, catcher de los Medias Rojas de Boston; Andrés Giménez, segunda base de los Azulejos de Toronto; Luis Rengifo, de los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim y también segunda base; Maikel García, tercera base de los Reales de Kansas City; y Wilyer Abreu, jardinero derecho de Boston.

Entre tanto, en la Liga Nacional, figuran Luis Torrens, receptor de los Mets de Nueva York; Miguel Rojas, utility de los Dodgers de Los Ángeles; y Javier Sanoja, también utility y perteneciente a los Marlins de Miami.

A continuación, el listado completo de los postulados al Guante de Oro:

Liga Americana

Pitcher

Jacob deGrom, Rangers

Max Fried, Yankees

Luis Severino, Atléticos

Catcher

Dillon Dingler, Tigres

Alejandro Kirk, Azulejos

Carlos Narváez, Medias Rojas

Primera base

Ty France, Mellizos/Azulejos

Vladimir Guerrero Jr., Azulejos

Carlos Santana, Guardianes

Segunda base

Andrés Giménez, Azulejos

Luis Rengifo, Angelinos

Marcus Semien, Rangers

Tercera base

Ernie Clement, Azulejos

Maikel Garcia, Reales

José Ramírez, Guardianes

Shortstop

Corey Seager, Rangers

Taylor Walls, Rays

Bobby Witt Jr., Reales

Left field

Steven Kwan, Guardianes

Wyatt Langford, Rangers

Tyler Soderstrom, Atléticos

Center field

Kyle Isbel, Reales

Ceddanne Rafaela, Medias Rojas

Julio Rodríguez, Marineros

Right field

Wilyer Abreu, Medias Rojas

Adolis García, Rangers

Cam Smith, Astros

Utility

Ernie Clement, Azulejos

Mauricio Dubón, Astros

Daniel Schneemann, Guardianes

Liga Nacional

Pitcher

Matthew Boyd, Cachorros

David Peterson, Mets

Logan Webb, Gigantes

Catcher

Patrick Bailey, Gigantes

Carson Kelly, Cachorros

Luis Torrens, Mets

Primera base

Bryce Harper, Filis

Matt Olson, Bravos

Spencer Steer, Rojos

Segunda base

Xavier Edwards, Marlins

Nico Hoerner, Cachorros

Brice Turang, Cerveceros

Tercera base

Ke'Bryan Hayes, Piratas/Rojos

Ryan McMahon, Rockies/Yankees

Matt Shaw, Cachorros

Shortstop

Nick Allen, Bravos

Mookie Betts, Dodgers

Masyn Winn, Cardenales

Left field

Ian Happ, Cachorros

Tommy Pham, Piratas

Kyle Stowers, Marlins

Center field

Pete Crow-Armstrong, Cachorros

Victor Scott II, Cardenales

Jacob Young, Nacionales

Right field

Corbin Carroll, D-backs

Sal Frelick, Cerveceros

Fernando Tatis Jr., Padres

Utility

Miguel Rojas, Dodgers

Javier Sanoja, Marlins

Jared Triolo Piratas







