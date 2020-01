Oficialistas agreden a periodistas y diputados en las afueras del Palacio Federal Legislativo

Caracas/Foto portada: Twitter.- Luego de que el presidente Juan Guaidó lograra instalar la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN), periodistas, camarógrafos y diputados, fueron fuertemente golpeados y agredidos por seguidores del chavismo que se encontraban en las afueras del Palacio Federal Legislativo.

A través de la red social Twitter, se dio a conocer que adeptos al chavismo agredieron a los periodistas, camarógrafos y diputados que se encontraban en la espera para ingresar al hemiciclo, de manera que los parlamentarios Manuela Bolívar, Desiré Barboza, Luis Lipa y Elimar Díaz, resultaron heridos.











De acuerdo a información a la que tuvo acceso la sala de redacción de El Cooperante, se conoce de forma extraoficial que tras los hechos irregulares registrados en las afueras del Palacio Federal Legislativa, se registraron varios heridos, entre ellos un apuñalado, quien no ha podido recibir ayuda médica porque se mantienen restringidas los accesos a la AN.

Asimismo, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), denunció el hecho a través de su cuenta en la red social Twitter. “ Grupo de colectivos oficialistas agreden y roban a trabajadores de la prensa en inmediaciones de la Asamblea Nacional. Gobierno de Maduro es responsable de integridad de los Periodistas”, escribieron en la publicación.

Por otra parte, el periodista venezolano Manuel Cobela, contó cómo fue agredido por colectivos chavistas que se encontraban en las adyacencias de la AN. “Venían en moto y yo estaba solo contra ellos. Yo me retiré tranquilo , no le dirigí la palabra. ‘Solo les dije que si quieren que yo me salga, yo me voy tranquilos'”, denunció a otros medios.











