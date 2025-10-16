Mundo
Oficina de DD. HH. de la ONU en Colombia exige investigar atentado contra Luis Peche y Yendri Velásquez
Esa instancia del organismo multilateral además urgió al Estado colombiano "fortalecer la protección" para las personas defensoras de derechos humanos
Caracas/Foto: Archivo.- La Oficina en del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Colombia exigió este jueves al Gobierno de ese país una investigación por el atentado contra los activistas Yendri Velásquez y Luis Peche, a quienes atacaron e hirieron a tiros el lunes 13 de octubre en Bogotá.
Lea también: Comando Sur dice que "fortaleció alianzas" en el Caribe tras visitas a Granada y Antigua y Barbuda
En un comunicado, esa instancia del organismo multilateral además urgió al Estado colombiano "fortalecer la protección" para las personas defensoras de derechos humanos y, en particular, de los dos venezolanos.
"ONU Derechos Humanos llama a las autoridades pertinentes a realizar una investigación pronta, exhaustiva y eficaz que lleve al juzgamiento y sanción de los responsables del atentado, para que estos graves hechos no vuelvan a repetirse", exhortó.
En ese sentido, exhortó al Ejecutivo de Gustavo Petro a "garantizar la atención médica necesaria para la recuperación de los dos defensores de derechos humanos venezolanos".
Oacnudh reiteró el llamado a "garantizar la respuesta adecuada a todas las personas forzadas a huir que requieren protección internacional en Colombia".
En Colombia, casi tres millones de personas buscan acogida y nuevas oportunidades para rehacer sus vidas. Según la ONU, para que esta integración sea posible, es esencial "fortalecer los mecanismos de protección, promover el respeto mutuo y rechazar cualquier tipo de violencia o discriminación".
"El grave atentado del lunes es un llamado de alerta para que el Estado colombiano fortalezca todos los mecanismos de protección para garantizar la vida, la libertad, la integridad y la labor de las personas defensoras de derechos humanos originarias de otros países y de quienes están forzados a huir de sus países", sentenció.
El ataque
El pasado lunes 13 de octubre, Velásquez y Peche resultaron heridos de bala en un ataque armado en el barrio bogotano de Cedritos, cuando se disponían a tomar un transporte público.
Ambos fueron trasladados a la Clínica Reina Sofía, donde se encuentran fuera de peligro, aunque Velásquez tuvo que ser sometido a una cirugía.
Ante ello, la Defensoría del Pueblo instó a la Fiscalía a adelantar una investigación “pronta y exhaustiva que permita esclarecer los hechos y adoptar medidas de protección para las víctimas”, al tiempo que reiteró su rechazo a toda forma de violencia, estigmatización o discriminación contra quienes buscan refugio y asilo en Colombia.
Posteriormente, Peche pidió el miércoles a las autoridades colombianas iniciar una investigación “rápida y transparente” para esclarecer el ataque del que fue víctima junto al defensor de derechos humanos, Yendri Velásquez.
“Afortunadamente estamos vivos para contarlo, y es momento de actuar antes de que más personas sean víctimas y las consecuencias sean irreparables. Hablaré con los medios en la medida en que pueda ir procesando lo ocurrido. Aún no concluyen las cirugías que necesita Yendri y yo sigo en recuperación por la complejidad de mis lesiones”, añadió.
Familiares denuncian que dos trinitenses murieron en el último ataque de EE. UU. en el Caribe
Oficina de DD. HH. de la ONU en Colombia exige investigar atentado contra Luis Peche y Yendri Velásquez
Un ángel colombiano se roba las miradas: Karol G deslumbró en el Victoria's Secret Fashion Show 2025
Anzoátegui: hallan el cuerpo semiquemado de un estudiante de cocina tras días desaparecido
Gobierno también activó las ZODI en los estados Amazonas, Apure y Táchira
Comando Sur dice que "fortaleció alianzas" en el Caribe tras visitas a Granada y Antigua y Barbuda
Detienen en Colombia a "Adriancito", uno de los diez delincuentes más buscados en Venezuela
"El Nobel de la Paz 2025 tiene sello ucabista": estudiantes exhiben pancarta en homenaje a María Corina Machado
Muere Drew Struzan, el genio detrás de los carteles de 'Star Wars' y 'Harry Potter'
Con un leve aumento en bolívares: inicia el pago de nuevo bono por el Sistema Patria
EE. UU. y China imponen tarifas portuarias recíprocas y escalan la tensión comercial
El valiente llamado del papa
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.168,38 puntos este 13 de octubre
Tragedia en El Callao: 14 personas murieron por el colapso de una mina tras lluvias
Tendencias
-
Vitrina1 día.
Muere Drew Struzan, el genio detrás de los carteles de 'Star Wars' y 'Harry Potter'
-
Economía2 días.
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.200,70 puntos este 14 de octubre
-
País1 día.
Delcy Rodríguez: “Atacar militarmente a Venezuela impacta la energía mundial”
-
Mundo24 horas.
Antigua y Barbuda afirma "no tener interés en permitir la instalación de bases militares extranjeras"
-
Economía22 horas.
Bonos "Contra la Guerra Económica" y "Fin de Año" son depositados por el Sistema Patria: quiénes los reciben
-
Tecnología2 días.
Millones de usuarios quedan en riesgo: Windows 10 deja de recibir soporte y actualizaciones
-
Mundo21 horas.
Luis Peche solicitó a las autoridades una "investigación rápida" tras atentado en Bogotá
-
Mundo2 días.
Otro “ataque letal” contra embarcación frente a las costas de Venezuela deja seis muertos, anunció Trump