Oficina de DD. HH. de la ONU en Colombia exige investigar atentado contra Luis Peche y Yendri Velásquez

Caracas/Foto: Archivo.- La Oficina en del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Colombia exigió este jueves al Gobierno de ese país una investigación por el atentado contra los activistas Yendri Velásquez y Luis Peche, a quienes atacaron e hirieron a tiros el lunes 13 de octubre en Bogotá.

En un comunicado, esa instancia del organismo multilateral además urgió al Estado colombiano "fortalecer la protección" para las personas defensoras de derechos humanos y, en particular, de los dos venezolanos.

"ONU Derechos Humanos llama a las autoridades pertinentes a realizar una investigación pronta, exhaustiva y eficaz que lleve al juzgamiento y sanción de los responsables del atentado, para que estos graves hechos no vuelvan a repetirse", exhortó.

En ese sentido, exhortó al Ejecutivo de Gustavo Petro a "garantizar la atención médica necesaria para la recuperación de los dos defensores de derechos humanos venezolanos".

Oacnudh reiteró el llamado a "garantizar la respuesta adecuada a todas las personas forzadas a huir que requieren protección internacional en Colombia".

En Colombia, casi tres millones de personas buscan acogida y nuevas oportunidades para rehacer sus vidas. Según la ONU, para que esta integración sea posible, es esencial "fortalecer los mecanismos de protección, promover el respeto mutuo y rechazar cualquier tipo de violencia o discriminación".

"El grave atentado del lunes es un llamado de alerta para que el Estado colombiano fortalezca todos los mecanismos de protección para garantizar la vida, la libertad, la integridad y la labor de las personas defensoras de derechos humanos originarias de otros países y de quienes están forzados a huir de sus países", sentenció.

El ataque

El pasado lunes 13 de octubre, Velásquez y Peche resultaron heridos de bala en un ataque armado en el barrio bogotano de Cedritos, cuando se disponían a tomar un transporte público.

Ambos fueron trasladados a la Clínica Reina Sofía, donde se encuentran fuera de peligro, aunque Velásquez tuvo que ser sometido a una cirugía.

Ante ello, la Defensoría del Pueblo instó a la Fiscalía a adelantar una investigación “pronta y exhaustiva que permita esclarecer los hechos y adoptar medidas de protección para las víctimas”, al tiempo que reiteró su rechazo a toda forma de violencia, estigmatización o discriminación contra quienes buscan refugio y asilo en Colombia.

Posteriormente, Peche pidió el miércoles a las autoridades colombianas iniciar una investigación “rápida y transparente” para esclarecer el ataque del que fue víctima junto al defensor de derechos humanos, Yendri Velásquez.

“Afortunadamente estamos vivos para contarlo, y es momento de actuar antes de que más personas sean víctimas y las consecuencias sean irreparables. Hablaré con los medios en la medida en que pueda ir procesando lo ocurrido. Aún no concluyen las cirugías que necesita Yendri y yo sigo en recuperación por la complejidad de mis lesiones”, añadió.







