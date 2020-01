Caracas/ Foto: @tigers. El pelotero venezolano, Omar Vizquel, sumó este lunes 20 de enero dos votos más para ingresar al Salón de la Fama del béisbol, ubicado en Cooperstown, Estados Unidos, luego de que recibió los sufragios de los periodistas Ken Rosenthal y Bob Nightengale, quienes lo incluyeron en la lista de los 10 seleccionables.

“Cada vez estoy más convencido de que esta evolución terminará con una placa en #Cooperstown para Omar Vizquel, es factible que tan pronto como en 2021 (cuarto año de elegibilidad), a través de la votación de la @officialBBWAA”, publicó a través de un tuit el reconocido narrador venezolano, Fernando Arreaza.

Asimismo detalló la evolución de los votos que ha recibido Vizquel desde el primer año que fue elegible, en las cifras se evidenció un incremento en el puntaje.

Los jugadores que reciben el 75% o más de los votos de las papeletas es exaltado. Por su parte, un pelotero que recibe menos del 5% de los votos de las papeletas es borrado de las papeletas en elecciones venideras. Los exaltados en el 2020 serán anunciados este martes 21 de enero. En ese sentido, Derek Jeter, Larry Walker y Curt Schilling están a horas de ser oficialmente inmortalizados.

El excampocorto caraqueño se uniría a Luis Aparicio como el segundo venezolano en el Salón de la Fama.

With 182 ballots revealed/~44.2% of the vote known:

Jeter – 100%

Walker – 85.7%

Schilling – 79.1%

—

Bonds – 72.5%

Clemens – 71.4%

Vizquel – 50.5%

Rolen 49.5%

Sheffield – 37.4%

Wagner – 35.7%

Helton 33.5%

Kent – 33.0%

Manny – 32.4%

Jones – 26.4%

Tracker: https://t.co/bp1RXBnrHI

— Ryan Thibodaux (@NotMrTibbs) January 20, 2020