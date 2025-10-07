OMC prevé un crecimiento de 2,4% en el comercio mundial de bienes para 2025 y apenas 0,5% para 2026

Caracas / Foto: Archivo.- De acuerdo con un informe publicado este martes por la Organización Mundial del Comercio (OMC), el comercio mundial de bienes crecerá 2,4% en 2025, una revisión al alza frente al 0,9% proyectado en agosto. Sin embargo, la estimación para 2026 se redujo drásticamente a 0,5%, desde el 1,8% previo, debido al impacto de los nuevos aranceles y la desaceleración de la economía global.

La OMC prevé también una desaceleración tanto en el comercio mundial de servicios como en la actividad económica global. El intercambio de servicios pasará de un crecimiento de 6,8% en 2024 a 4,6% en 2025 y 4,4% en 2026.

En paralelo, el organismo estima que el PIB mundial se expandirá 2,7% en 2025 y 2,6% en 2026, reflejando el enfriamiento general de la economía.

Según el informe “Global Trade Outlook and Statistics”, el volumen del comercio mundial de mercancías —medido por el promedio de exportaciones e importaciones— creció 4,9% interanual en la primera mitad de 2025, mientras que el valor total en dólares aumentó 6%, tras un incremento de 2% en 2024.

La OMC indicó que el crecimiento responde al desempeño mejor de lo esperado del comercio internacional durante el primer semestre del año, impulsado por el auge de los productos vinculados a la inteligencia artificial (IA), el incremento de importaciones en América del Norte como medida anticipada frente a las alzas arancelarias y el fuerte dinamismo del intercambio entre economías emergentes.

Desempeño regional

Por regiones, Asia y África liderarán el crecimiento de exportaciones en 2025, seguidas por América del Sur, el Caribe y Medio Oriente, mientras que Europa mostrará una expansión más lenta. Norteamérica y la Comunidad de Estados Independientes (CEI), en cambio, sufrirán caídas en sus envíos al exterior.

De acuerdo con las proyecciones del organismo, América del Sur —incluyendo el Caribe y Centroamérica— registrará un crecimiento de 2,4% en sus exportaciones de bienes para 2025, ligeramente por debajo del promedio mundial, y una contracción de 1,9% en 2026, lo que refleja la vulnerabilidad de la región ante las tensiones comerciales y el menor apetito por materias primas.

En cuanto a las importaciones, la región también experimentará un desempeño débil: aumentarán 2,4% en 2025, pero caerán 2,7% al año siguiente, de acuerdo con el cuadro de proyecciones revisadas.

El Producto Interno Bruto (PIB) regional crecería 1,7% en 2025 y 1,5% en 2026, cifras que mantienen a América Latina entre las economías con menor expansión global, solo por encima de Europa y la Comunidad de Estados Independientes (CIS).

Por otra parte, África y los países menos desarrollados (LDCs) mostrarán las tasas de crecimiento más altas, mientras que Norteamérica enfrentará una contracción. Para 2026, solo Norteamérica, Europa y la CEI registrarían una leve mejora en exportaciones, aunque todas las regiones evidenciarán una desaceleración en las importaciones.

El informe también ajustó a la baja las previsiones para el comercio mundial de servicios, que se verá afectado de forma indirecta por los aranceles aplicados a los bienes. Se espera que las exportaciones de servicios crezcan 4,6% en 2025 y 4,4% en 2026, frente al 6,8% registrado en 2024.

Los mayores descensos se observarán en los servicios de transporte, que caerán de 4,5% a 2,5% en 2025, y en viajes, que se desacelerarán de 11% a 3,1%, tras el impulso pospandemia. En contraste, los servicios digitales mantendrán un desempeño sólido, con un crecimiento proyectado de 6,1% en 2025 y 5,6% en 2026.







