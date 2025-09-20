Mundo
Once muertos en la ciudad de Gaza en una noche de bombardeos y disparos contra viviendas
Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, en la que según fuentes sanitarias locales ya han muerto más de 65.000 palestinos, entre ellos más de 19.000 niños
Caracas/Foto: EFE.- Al menos 11 personas murieron en la ciudad de Gaza en una noche de bombardeos, que se intensificaron en la mañana de este sábado, según el recuento de fallecidos recopilado en las morgues de los hospitales y compartido en una plataforma conjunta.
Diez cadáveres llegaron al Hospital Shifa de la capital gazatí, mientras que un último se contabilizó en el Hospital Jordano, un hospital de campo.
«La ciudad está en estos momentos sometida a bombardeos violentos por la ocupación israelí, con artillería de tanques y aeronaves hostiles, y cinturones de fuego contra civiles indefensos», denunció el servicio de emergencias de la Defensa Civil de Gaza en un comunicado citado por EFE.
Los «cinturones de fuego» denunciados por Defensa Civil son también conocidos como «bombardeos de alfombra», consisten en el lanzamiento de una gran cantidad de bombas no guiadas, generalmente desde un avión, contra un área con el objetivo de destruirla en su conjunto.
Ya el viernes los gazatíes denunciaron la ejecución de este modelo de bombardeo en el barrio de Tal al Hawa, mayormente vacío de su población tras haberlo evacuado, visto por los residentes de la capital como un método del Ejército israelí para demoler estructuras y abrir paso para la expansión de su operación terrestre.
Gazatíes refugiados
Sin embargo, aún quedan gazatíes refugiados en algunas zonas de este barrio al suroeste de la capital, como los alrededores del Hospital Al Quds.
Allí llegaron 14 heridos en la mañana de este sábado tras un bombardeo israelí en los alrededores del hospital, denunció la Red de Noticias Quds, vinculada a Hamás, en sus canales de difusión.
Defensa Civil también aseguró haber recibido 12 llamadas de socorro durante la noche por civiles heridos por «disparos indiscriminados de drones israelíes contra viviendas al norte y sur de la ciudad de Gaza».
El recuento de las morgues eleva a 15 el número de fallecidos en toda la Franja durante la noche, con un cadáver registrado en la morgue del Hospital Al Awda de Nuseirat (centro) y otro en la del Hospital Nasser de Jan Yunis (sur).
Israel ataca la casa del director del Hospital Shifa
El Ejército de Israel también bombardeó este sábado la vivienda en la ciudad de Gaza de la familia de Mohammed Abu Salmiya, director del hospital más importante de la Franja, el Shifa, matando a su hermano y los hijos de este, informaron fuentes sanitarias.
El bombardeo se produjo esta mañana contra la vivienda de los Abu Salmiya en el campamento de refugiados de Shati, junto a la playa y una de las zonas más pobladas a raíz de las numerosas olas de desplazamiento forzadas por los ataques del Ejército israelí en la capital.
Entre los muertos se encuentran el hermano de Mohammed Abu Salmiya y sus tres hijos. Un vídeo difundido por el periodista gazatí Nahed Hajjaj muestra al director del Shifa agachado junto a al menos tres cadáveres amortajados en mantas, uno de mayor tamaño y dos más pequeños.
