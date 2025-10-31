País
Onda Tropical N° 53: lluvias podrían prolongarse hasta el 2 de noviembre
El Inameh indicó que continuará el monitoreo constante de la Onda Tropical N° 53 y actualizará los pronósticos conforme evolucione el sistema
Caracas / Foto: Archivo.- El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) emitió en las últimas horas una alerta sobre la Onda Tropical N° 53, advirtiendo que podría generar lluvias significativas en varias regiones del país, especialmente durante el fin de semana del 1 y 2 de noviembre.
Según el seguimiento de este fenómeno, la Onda Tropical N° 53 se desplaza hacia el noroeste de Venezuela y se espera que alcance la Guayana Esequiba entre el sábado y el domingo.
El Inameh señaló que la combinación de la onda tropical con la convección local podría provocar zonas nubladas acompañadas de lluvias variables e intensas.
Regiones bajo vigilancia:
- Delta Amacuro
- Sur de Bolívar
- Amazonas
- Guárico
- Yaracuy
- Portuguesa
- Cojedes
- Apure
- Barinas
- Táchira
- Norte de la Guayana Esequiba
- Sucre
- Anzoátegui
Las autoridades instan a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales del Inameh y a tomar precauciones ante posibles lluvias fuertes, descargas eléctricas, ráfagas de viento y riesgo de inundaciones o deslizamientos, sobre todo durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana.
El Inameh indicó que continuará el monitoreo constante de la Onda Tropical N° 53 y actualizará los pronósticos conforme evolucione el sistema.
