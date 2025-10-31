Onda Tropical N° 53: lluvias podrían prolongarse hasta el 2 de noviembre

Caracas / Foto: Archivo.- El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) emitió en las últimas horas una alerta sobre la Onda Tropical N° 53, advirtiendo que podría generar lluvias significativas en varias regiones del país, especialmente durante el fin de semana del 1 y 2 de noviembre.

Según el seguimiento de este fenómeno, la Onda Tropical N° 53 se desplaza hacia el noroeste de Venezuela y se espera que alcance la Guayana Esequiba entre el sábado y el domingo.

El Inameh señaló que la combinación de la onda tropical con la convección local podría provocar zonas nubladas acompañadas de lluvias variables e intensas.

Regiones bajo vigilancia:

Delta Amacuro

Sur de Bolívar

Amazonas

Guárico

Yaracuy

Portuguesa

Cojedes

Apure

Barinas

Táchira

Norte de la Guayana Esequiba

Sucre

Anzoátegui

Las autoridades instan a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales del Inameh y a tomar precauciones ante posibles lluvias fuertes, descargas eléctricas, ráfagas de viento y riesgo de inundaciones o deslizamientos, sobre todo durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana.

El Inameh indicó que continuará el monitoreo constante de la Onda Tropical N° 53 y actualizará los pronósticos conforme evolucione el sistema.