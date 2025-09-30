ONU respalda propuesta de EE. UU. para lograr un alto al fuego en Gaza

Caracas/Foto: Archivo.- El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres acogió este martes con satisfacción la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para lograr un alto al fuego y una paz sostenible en Gaza.

En un comunicado, la plataforma mundial precisó que, gracias a la iniciativa estadounidense y al apoyo de los Estados árabes y musulmanes, se podría lograr resolver el conflicto armado en la Franja, pero subrayó que ahora queda de parte de Palestina e Israel firmar un acuerdo y comprometerse con su implementación.

“El Secretario General de la ONU acoge con satisfacción el anuncio del presidente estadounidense Trump, destinado a lograr un alto el fuego y una paz sostenible para Gaza y para la región. Además, aprecia el importante papel de los Estados árabes y musulmanes en el trabajo para este fin. Ahora es crucial que todas las partes se comprometan con un acuerdo y su implementación”, detalla.

Guterres aseveró que la organización se centra en “aliviar el tremendo sufrimiento” causado por el conflicto. Por ello, hizo nuevamente el llamado de un alto al fuego “inmediato y permanente”, además de permitir el acceso humanitario sin restricciones por Gaza.

Asimismo, exhortó a la liberación incondicional de todos los rehenes y a crear las condiciones que permitan la celebración de una solución de dos Estados en la región.

“Las Naciones Unidas se mantienen firmes en su compromiso de apoyar todos los esfuerzos que promueven la paz, la estabilidad y un futuro más esperanzador para los pueblos de Palestina e Israel y en toda la región”, señaló.

Trump anuncia plan para "poner fin" a la guerra de Israel contra Gaza

Donald Trump dio a conocer la noche del lunes una propuesta de 20 puntos para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás, que incluye "un alto el fuego inmediato y la devolución de todos los rehenes, vivos o muertos, en un plazo de 72 horas".

El plan contempla la creación de una “Nueva Gaza”, reconstruida y desmilitarizada, bajo la supervisión de una “Junta de Paz” internacional encabezada por el propio Trump y con la participación del ex primer ministro británico Tony Blair.

Gaza sería gobernada por un comité tecnócrata palestino con apoyo de expertos internacionales hasta que la Autoridad Palestina implemente reformas de fondo.

Entre las medidas se prevé la liberación de prisioneros palestinos tras el retorno de los rehenes, amnistía para miembros de Hamás que depongan las armas, corredores seguros para quienes deseen salir de Gaza y la llegada inmediata de ayuda humanitaria bajo control de la ONU.

Asimismo, se plantea la demolición de toda infraestructura militar en la franja y la creación de una fuerza internacional de estabilización temporal que sustituya a las fuerzas israelíes en el territorio.