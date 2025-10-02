OpenAI se convierte en la startup más valiosa del mundo y supera a SpaceX de Musk

Caracas / Foto: Archivo.- La empresa de inteligencia artificial OpenAI ha alcanzado una valoración histórica de 500.000 millones de dólares tras una venta de acciones por 6.600 millones, desbancando a SpaceX como la startup privada más valiosa a nivel global,

Esta operación de capital, que permitió a empleados actuales y antiguos liquidar parte de sus participaciones, contó con el respaldo de consorcios inversores de primer nivel como Thrive Capital, SoftBank Group, Dragoneer Investment Group, MGX de Abu Dhabi y T. Rowe Price, informó Bloomberg.

La transacción representa un salto significativo respecto a la valoración de 300.000 millones que mantenía la compañía a inicios de año.

El hito coincide con un momento de transformación corporativa para OpenAI, que negocia con Microsoft su conversión en una empresa con fines de lucro convencional. Este cambio supondría una evolución del modelo original de organización sin ánimo de lucro establecido en su fundación en 2015.

Recientemente, la startup de inteligencia artificial xAI, propiedad del multimillonario Elon Musk, había interpuesto una demanda contra Apple y OpenAI en un tribunal federal de Texas por "prácticas anticompetitivas", acusándolas de "conspirar" ilegalmente y alterar la carrera por la IA.

Según la demanda, Apple y OpenAI han "bloqueado los mercados para mantener sus monopolios y evitar que innovadores como X y xAI compitan". La denuncia señala específicamente que la integración de ChatGPT en el sistema operativo de Apple para iPhones, iPads y Mac constituye una ventaja injusta que perjudica a competidores como Grok, el asistente de xAI.

El ecosistema de IA vive una feroz competencia por el talento, donde gigantes como Meta Platforms ofrecen paquetes remunerativos millonarios para captar especialistas. Esta venta secundaria de acciones se interpreta como una estrategia clave para retener talento mediante la capitalización de los empleados.

En el horizonte competitivo, OpenAI enfrenta el desafío de actores consolidados como Google y emergentes como Anthropic, lo que ha impulsado a la compañía a acelerar su innovación con lanzamientos recientes como sus modelos de IA abierta y la potente versión GPT-5 introducida en agosto.

La operación consolida a OpenAI en la vanguardia de la revolución de la inteligencia artificial, un sector que según analistas requerirá inversiones billonarias en infraestructura y desarrollo durante los próximos años.







