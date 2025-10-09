Operaciones de EE. UU. en el Caribe continuarán: resolución demócrata en el Senado fue derrotada

Caracas / Foto: Archivo.- El Senado de Estados Unidos rechazó el miércoles un proyecto de ley impulsado por los demócratas que buscaba restringir la capacidad del presidente Donald Trump para ordenar acciones militares contra los cárteles de la droga en el Caribe sin autorización del Congreso.

La votación, que terminó 51-48, reflejó una fuerte división partidista, con solo dos republicanos —Rand Paul y Lisa Murkowski— votando a favor, y el demócrata John Fetterman oponiéndose.

De acuerdo con información de Associated Press, la propuesta pretendía obligar al mandatario a solicitar la aprobación legislativa antes de lanzar nuevos ataques, luego de que la Casa Blanca confirmara la destrucción de cuatro embarcaciones y la muerte de al menos 21 personas en operaciones en el Caribe. Según el gobierno, dichas acciones impidieron que grandes cargamentos de narcóticos llegaran a territorio estadounidense.

Trump ha sostenido que los cárteles actúan como “fuerzas armadas hostiles” y, por tanto, constituyen una amenaza directa a la seguridad nacional, argumento que su administración utiliza para justificar el uso de la fuerza militar.

Sin embargo, tanto demócratas como algunos republicanos han expresado preocupación por la legalidad de estas operaciones y por la falta de información sobre los objetivos atacados.

“El Congreso no puede permitir que el poder ejecutivo actúe como juez, jurado y verdugo”, advirtió el senador Rand Paul (R-Kentucky), uno de los pocos republicanos que apoyó la medida. Por su parte, el demócrata Tim Kaine, impulsor de la resolución junto a Adam Schiff, señaló que el voto envía un mensaje claro de desacuerdo con la idea de que Estados Unidos esté “en guerra” con los cárteles.

Durante la sesión, varios legisladores criticaron que la administración no haya detallado por qué se optó por destruir los buques en lugar de interceptarlos ni qué inteligencia respalda las afirmaciones de que transportaban drogas. Schiff incluso advirtió sobre el riesgo de que los ataques pudieran involucrar embarcaciones erróneas o víctimas civiles.

La Casa Blanca ya había anunciado que Trump vetaría la resolución si era aprobada, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la política del gobierno ante los senadores republicanos, argumentando que los cárteles “controlan vastas zonas del Caribe” y representan una amenaza directa para Estados Unidos.

Pese al resultado, el debate dejó en evidencia la creciente preocupación en el Congreso por el alcance de los poderes presidenciales de guerra y el posible aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe, un movimiento que, según algunos legisladores, podría tensar las relaciones con Venezuela y escalar hacia un conflicto regional.

El senador Todd Young (R-Indiana) advirtió que, aunque votó en contra de la resolución, mantiene “serias dudas sobre la legalidad de las operaciones” y pidió una audiencia con Rubio y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, para discutir los riesgos estratégicos y el respeto a la Constitución.

“El Ejecutivo debe mantener informado al Congreso sobre cualquier acción militar de esta magnitud”, subrayó Young.

La resolución fue la primera votación en el Congreso sobre la campaña militar de Trump contra los cárteles, un enfrentamiento que podría redefinir el uso del poder militar estadounidense y sus límites legales en conflictos no declarados.







